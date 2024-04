Media: serbscy zbrodniarze, Radovan Karadżić i Ratko Mladić, są w ciężkim stanie

Prawnik Goran Petronijević poinformował gazetę, że administracja brytyjskiego więzienia, w którym wyrok odsiaduje 78-letni Radovan Karadżić, odmawia mu transportu do szpitala i zapewnienia żywności potrzebnej podczas leczenia cukrzycy.

"Karadżić miał w ostatnich dniach poważny kryzys zdrowotny i odczuwał silny ból. Ma problemy z prostatą i cukrzycą, a odmawia mu się pomocy, której potrzebuje. Jego rodzina objęta jest amerykańskimi sankcjami, przez co nie może go odwiedzać, a jedynym, któremu udało się do niego dotrzeć, jest ksiądz" - powiedział serbskiemu dziennikowi obrońca przywódcy politycznego Serbów z czasów wojny lat 90. w Bośni i Hercegowinie.