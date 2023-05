Amnestia w Serbii po dwóch masakrach. Oddano już tysiące sztuk broni

Amnestia będzie obowiązywać do 8 czerwca. Po tej dacie posiadaczom nielegalnej broni grozić będzie więzienie, a wyroki mogą sięgać nawet 15 lat pozbawienia wolności. - Kary będą bardzo surowe - powiedział dziennikarzom prezydent Aleksandar Vucić. - Po co komu ta broń automatyczna? Te wszystkie pistolety?

Serbska amnestia została ogłoszona po dwóch masowych strzelaninach, do których doszło przed dwoma tygodniami. Zginęło w nich 17, a rannych zostało ponad 20 osób - w tym wiele dzieci. W pierwszej strzelaninie 13-latek otworzył ogień z broni swojego ojca do kolegów w szkole. Sprawcą drugiej tragedii, która nastąpiła dzień później, był 20-latek, który strzelał do przypadkowych osób.