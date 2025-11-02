Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Tysiące ludzi i szesnaście minut ciszy. Uczcili pierwszą rocznicę tragedii

Ludzie uczcili pamięć ofiar tragedii w Nowym Sadzie 16 minutami ciszy
W Nowym Sadzie kilkaset tysięcy osób uczciło pamięć ofiar tragedii wypadku na dworcu kolejowym
Źródło: Reuters
Serbska policja oszacowała, że na uroczystościach upamiętniających pierwszą rocznicą tragedii w Nowym Sadzie zebrało się 140-160 tysięcy osób - przekazał przedstawiciel władz regionu Aleksandar Olenik. W kraju tego dnia obowiązywał dzień żałoby narodowej.

W Nowym Sadzie w sobotę odbyły się uroczystości upamiętniające pierwszą rocznicę zawalenia się części dachu miejscowego dworca kolejowego. W wypadku zginęło 16 osób, a tragedia wywołała utrzymującą się do dziś falę masowych protestów antyrządowych.

Ludzie uczcili pamięć ofiar tragedii w Nowym Sadzie 16 minutami ciszy
Ludzie uczcili pamięć ofiar tragedii w Nowym Sadzie 16 minutami ciszy
Źródło: PAP/EPA/ANDREJ CUKIC

Do miejscowości przyjechały tysiące osób - przede wszystkim studentów i uczniów - które kilka dni wcześniej wyruszyły w drogę pieszo lub rowerami. Również w sobotę do miasta ściągały kolumny samochodów i grupy motocyklistów.

"Od roku prezydent Aleksandar Vuczić nie ma (demokratycznej - red.) legitymacji, więc bez poparcia większości obywateli rządzi za pomocą nagiej siły, czystej propagandy i terroryzmu państwowego. Wybory to jedyne rozwiązanie, ale Vuczić próbuje od nich uciec" - napisał na X Aleksandar Olenik, wiceprzewodniczący partii Liga Socjaldemokratów Wojwodiny. Wojwodina to okręg, którego głównym ośrodkiem jest Nowy Sad.

Olenik przekazał też, że według szacunków serbskiej policji w uroczystościach upamiętniających wzięło udział 140-160 tysięcy osób.

Pamięć ofiar uczcili 16 minutami ciszy

Obchody rozpoczęły się od nabożeństwa. Marsz pamięci dotarł do 16 punktów miasta - symbolizujących 16 ofiar wypadku. Na dworcu dokładnie o godzinie 11.52, kiedy rok wcześniej doszło do tragedii, uczczono zabitych 16 minutami ciszy. Co minutę w powietrze wypuszczano jeden czerwony balon. Pod budynkiem dworca złożono setki wieńców i zapalono znicze.

Przed dworcem kolejowym w Nowym Sadzie zebrani składali wieńce
Przed dworcem kolejowym w Nowym Sadzie zebrani składali wieńce
Źródło: PAP/EPA/ANDREJ CUKIC

Wśród osób przemawiających ze sceny przed dworcem była Dijana Hrka, której syn zginął przed rokiem. Kobieta zapowiedziała rozpoczęcie strajku głodowego przed siedzibą władz w Belgradzie. Wezwała Vuczicia do zarządzenia przedterminowych wyborów.

Dijana Hrka, matka jednej z ofiar wypadku w Nowym Sadzie
Dijana Hrka, matka jednej z ofiar wypadku w Nowym Sadzie
Źródło: PAP/EPA/ANDREJ CUKIC

Po południu uczestnicy obchodów opuścili teren wokół dworca i ruszyli w kierunku nadbrzeża Dunaju, gdzie wieczorem ponownie wygłoszono żądania pod adresem władz kraju.

Pamięć ofiar tragedii w Nowym Sadzie uczczono również w serbskiej diasporze, między innymi w Chorwacji, Słowenii, Niemczech, Hiszpanii, Szwajcarii, Holandii i we Włoszech. W Republice Serbskiej, zamieszkanej głównie przez Serbów części Bośni i Hercegowiny, podobnie jak w Serbii obowiązuje tego dnia żałoba narodowa.

Prezydent Serbii napisał w sobotę na Instagramie, że "najważniejsze jest, aby Serbia była godna i zjednoczona". "Powinniśmy, bez ostrych słów i podziałów, po cichu modlić się za ofiary" - dodał.

Antyrządowe protesty w Serbii

Demonstranci - od grudnia 2024 roku zwoływani na protesty przez serbskich studentów - oskarżają rząd o korupcję i zaniedbania przy realizowanych inwestycjach i domagają się pociągnięcia winnych do odpowiedzialności. Dworzec w Nowym Sadzie został oddany do użytku po gruntownym remoncie zaledwie kilka miesięcy przed zawaleniem się części dachu.

Rok po tragedii tysiące ludzi pomaszerowały do Nowego Sadu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rok po tragedii tysiące ludzi pomaszerowały do Nowego Sadu

Studenci początkowo domagali się od władz opublikowania dokumentacji dotyczącej odbudowy dworca, ścigania osób odpowiedzialnych za pobicia demonstrantów, zawieszenia postępowań wobec osób aresztowanych za udział w protestach oraz zwiększenia o 20 procent wydatków na szkolnictwo wyższe.

Gdy te żądania nie zostały spełnione, zwrócili się w maju do władz o rozpisanie przedterminowych wyborów parlamentarnych. Vuczić apel odrzucił i zamiast tego wezwał do "publicznej debaty". Serbski rząd oskarża protestujących o chęć przejęcia władzy, a ich manifestacje regularnie określa mianem "kolorowej rewolucji".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ANDREJ CUKIC

Udostępnij:
TAGI:
SerbiaprotestBelgrad
Czytaj także:
Flota cieni
Tak działa Bałtycka Warta. Finowie o "udaremnionych atakach"
Świat
Ekshumacje szczątków polskich żołnierzy w Lwowie-Zboiskach
Kolejne kroki w sprawie ekshumacji w Ukrainie
Polska
shutterstock_1899265906
W ich organizmach także odkryli "wieczne chemikalia"
METEO
Zniszczenia w jamajskim mieście Black River po uderzeniu hurganu Melissa
"Pomoc nie nadeszła", "chaos totalny". Życie po huraganie
Świat
Malediwy
Turystyczny raj wprowadza pierwszy taki zakaz. Grożą surowe kary
Świat
Samochód Stephanie Land
"Nie sądzę, żeby ktoś z radością wybierał takie życie"
Joanna Rubin-Sobolewska
Ulewa, burza, deszcz
Tu będzie mocno padać. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Zamknięto najgłośniejszy skandal igrzysk w Pekinie
EUROSPORT
moskwa noc shutterstock_1850694631
Dowódca zapowiada blackouty w Rosji. "To nic strasznego. Dacie radę"
Świat
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Zaginiona nastolatka znaleziona żywa w pudle
Świat
Zostera Marina pochodzi z Wysp Japońskich
Trudno w to uwierzyć, ale ona się odradza. Jest coraz lepiej
Aleksandra Arendt-Czekała
BRITAIN-POLICE-CAMBRIDGESHIRE-0001
Premier zabrał głos po brutalnym ataku w pociągu
Świat
Luwr po napadzie
Zarzuty za kradzież w Luwrze, "cios" pod Moskwą, groźba Trumpa
WARTO WIEDZIEĆ
Jesień, deszcz, opady
Duża różnica temperatury między północą a południem
METEO
imageTitle
Efektowna wygrana Realu. Mbappe znów zachwycił
Najnowsze
imageTitle
Salah wykorzystał błąd bramkarza. Przełamanie Liverpoolu
EUROSPORT
26 min
dda
"Stałem w łóżeczku i krzyczałem do taty, żeby zostawił mamę"
Depresja systemu
Donald Trump
Trump grozi interwencją "na ostro". Zarządził przygotowania
Świat
Tablica informacyjna o zakazie sprzedaży alkoholu nocą
W tych dzielnicach już nie kupisz alkoholu w nocy
WARSZAWA
shutterstock_2643556471
Spotkali się na szczycie, Trump usłyszał przeprosiny. Poszło o reklamę
Świat
Pogotowie gazowe (zdj. ilustracyjne)
Wyciek gazu w Toruniu. Trzeba zrobić wykop, bo "trudno wskazać źródło"
Polska
Kenia-000535
Masa ziemi osunęła się na domy. Są kolejne ofiary
METEO
imageTitle
Pokaz mocy Bayernu w ligowym hicie
EUROSPORT
Siostra Małgorzata Chmielewska
Siostra Chmielewska o "haniebnej" ustawie
Polska
imageTitle
Świątek skomentowała swoje imponujące zwycięstwo
EUROSPORT
Szczyt Ortler we Włoszech
Lawina w Alpach. Są ofiary śmiertelne
METEO
Z Luwru skradziono cenne klejnoty
38-latka z zarzutami po kradzieży w Luwrze. "Jest zdruzgotana"
Świat
Tchéky Karyo
Tchéky Karyo nie żyje
Kultura i styl
imageTitle
Sinner upokorzył Zvereva w Paryżu
EUROSPORT
shutterstock_1809198358
"Miał chwycić jedną dziewczynkę za rękę, drugą za kaptur". Sprawa trafiła na policję
Poznań

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica