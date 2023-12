Protesty po wyborach parlamentarnych w Serbii. 30 rannych policjantów, kilkadziesiąt osób w areszcie

Serbscy studenci zapowiedzieli, że w poniedziałek zamierzają kontynuować protest po wyborach parlamentarnych i samorządowych w Serbii. Opozycja zarzuca władzom nieprawidłowości i manipulacje. W niedzielę wieczorem policja zabarykadowała się w ratuszu w Belgradzie, strzelając gazem łzawiącym do protestujących, którzy próbowali dostać się do budynku.

Studenci, popierający opozycyjne ugrupowanie Serbia przeciw Przemocy, oznajmili, że jeśli w czasie protestu nie otrzymają pozytywnej odpowiedzi ze strony ministerstwa, udadzą się do dwóch obiektów w Belgradzie, które blokują i których nie ujawnili "ze względów bezpieczeństwa".

Serbia Przeciw Przemocy ma w poniedziałek ogłosić opinii publicznej, jakie są jej plany na przyszłość w związku z protestem, który wybuchł w niedzielę wieczorem i polegał na próbie włamania się demonstrujących do budynku Zgromadzenia Miejskiego (ratusza) w Belgradzie - podał portal gazety "Blic".

Zarzuty opozycji

W niedzielę wieczorem, policjanci, używając m.in. gazu łzawiącego, policjanci rozpędzili w niedzielę demonstrantów szturmujących budynek ratusza w Belgradzie. Rannych zostało co najmniej 30 funkcjonariuszy - poinformowały w nocy z niedzieli na poniedziałek miejscowe media. Prezydent Aleksandar Vucić oznajmił, że funkcjonariusze zostali obrzuceni betonowymi blokami. Stan niektórych poszkodowanych jest poważny. Policja zatrzymała przeszło 30 osób.

Główna siła opozycji - centrolewicowa koalicja Serbia Przeciwko Przemocy - wezwała instytucje międzynarodowe i UE do nieuznawania wyników wyborów i podjęcia międzynarodowego dochodzenia w tej sprawie.

Zarzuty międzynarodowej misji obserwacyjnej

Vucić przekazał w niedzielę, że te twierdzenia są kłamstwami rozpowszechnianymi przez opozycję. Zasugerował także, że zamieszki zostały wywołane z zagranicy. Zwracając się do narodu podczas protestu przed ratuszem w Belgradzie, nazwał demonstrantów "bandytami", którym nie uda się zdestabilizować państwa i stwierdził: - To nie jest rewolucja.

Associated Press poinformowało, że w niedzielę wieczorem policja zabarykadowała się w ratuszu w Belgradzie, strzelając gazem łzawiącym do protestujących, którzy wybili okna przy wejściu do budynku. Nie było bezpośrednich doniesień o ofiarach.