Kosowo: lider serbskiej "organizacji przestępczej" zatrzymany. Serbia: chcą wywołać wojnę

czytaj dalej

Inwazja zbrojna Rosji na Ukrainę trwa od 476 dni. - Od wielu miesięcy oczekiwano na kontrofensywę Ukrainy, ale biorąc pod uwagę sytuację na froncie, to uważam, że powinno się mówić o ofensywie - oświadczył analityk do spraw wojskowości Mariusz Cielma. Jak ocenił, "to nie jest bezpośrednio odpowiedź na konkretne działania wojskowe Rosjan, ale przygotowana przez Ukraińców nowa operacja, której celem jest odzyskanie zajętych terytoriów". Dodał, że "w obwodzie zaporoskim i południu donieckiego widzimy zastosowanie nowych sił". W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.