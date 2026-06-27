Świat Prezydent Serbii Aleksandar Vuczić planuje zrezygnować z urzędu Oprac. Filip Czerwiński |

Prezydent Serbii spotkał się z Władimirem Putinem (2.09.2025) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ANDREJ CUKIC

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- Będę prezydentem tylko przez kilka tygodni, a potem zrezygnuję - powiedział w sobotę Aleksandar Vuczić swoim zwolennikom na prorządowym wiecu w stolicy Serbii, Belgradzie. Jego druga i ostatnia kadencja zgodnie z prawem wygasa w połowie 2027 roku.

Jak podał Reuters, ze słów prezydenta wynika, że mają się odbyć wcześniejsze nie tylko wybory prezydenckie, ale też parlamentarne.

Vuczić już w pierwszej połowie czerwca zapowiadał, że planuje ustąpić ze stanowiska za "trzy, cztery miesiące, a może nawet wcześniej". Dodał, że rozważa możliwość ubiegania się o urząd premiera.

Podczas wywiadu w Radiu Belgrad, mówiąc o potencjalnych terminach wyborów przedterminowych, prezydent powiedział, że "nie będzie to dla nikogo zaskoczeniem". Na początku bieżącego roku Vuczić oceniał, że przedterminowe wybory odbędą się pomiędzy październikiem a grudniem tego roku.

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Protesty studentów w Serbii

Żądanie przedterminowych wyborów jest podnoszone przez protestujących w Serbii studentów od maja 2025 roku, kiedy to dołączyło do wcześniejszych postulatów będących odpowiedzią na tragedię na dworcu kolejowym w Nowym Sadzie z 1 listopada 2024 roku.

W wyniku zawalenia się części dachu budynku zginęło tam 16 osób. Studenci i popierający ich obywatele, których masowe protesty utrzymują się w kraju od końca 2024 roku, oskarżają władze o korupcję i zaniedbania, które miały doprowadzić do wypadku.

Pod koniec grudnia studenci ogłosili zebranie niemal 400 tysięcy podpisów pod apelem o rozpisanie w Serbii przedterminowych wyborów.

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