Prezydent Serbii odrzucił wniosek o międzynarodowe śledztwo, mające zbadać fałszerstwa wyborcze

Nic nie obchodzi mnie to, co mówią zagraniczne media czy rządy – powiedział prezydent Serbii w reakcji na oceny zagranicznych obserwatorów wyborczych, że wybory w jego kraju z 17 grudnia nie były sprawiedliwe. Aleksandar Vuczić odrzuca wniosek o przeprowadzenie międzynarodowego śledztwa, mającego zbadać fałszerstwa wyborcze.

Prezydent Serbii Aleksandar Vuczić odrzucił we wtorek wniosek opozycji o wszczęcie międzynarodowego śledztwa w sprawie rzekomych nieprawidłowości w czasie głosowania, stwierdzając, że wybory "są sprawą leżącą w gestii instytucji państwowych".

- Nic nie obchodzi mnie to, co mówią zagraniczne media czy rządy. Niech zajmują się swoimi problemami, których mają więcej niż my. O władzy i opozycji Serbii decydować będą jej obywatele - zaznaczył Vuczić.