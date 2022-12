Władze Serbii chcą wysłać swoich żołnierzy i policjantów do Kosowa

Jeżeli prezydent w istocie zwróci się do KFOR o pozwolenie na wysłanie serbskich sił do Kosowa, to będzie to pierwsza próba wykorzystania klauzuli zawartej w rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, która zakończyła wojnę na Bałkanach. Klauzula ta przewiduje, że Serbia może wysłać do tysiąca żołnierzy, policjantów lub celników do ochrony obiektów należących do serbskiej Cerkwii Prawosławnej, jeżeli decyzja taka zostanie zaaprobowana przez dowódcę sił KFOR - wyjaśnia agencja Reutera. Zapis ten został uzgodniony, gdy Kosowo stanowiło jeszcze część Serbii.