Serbia nie przyjęła sankcji wobec Rosji. Ambasador Ukrainy: trudno nam zrozumieć argumenty Belgradu

Ukraina wzywa Serbię do nałożenia sankcji na Rosję

Tolkacz wezwał w poniedziałek serbskie władze do wprowadzenia sankcji i wspólnej walki za podzielane wartości. - Oczekujemy wsparcia Serbii i przyłączenia się do sankcji. Pomoże nam to podkreślić przywiązanie do wspólnych wartości - ocenił dyplomata. - Potrzebna jest też pomoc militarna - dodał.