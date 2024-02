Serbski minister porównał rezolucję Parlamentu Europejskiego do ultimatum Austro-Węgier z 1914 roku

W czwartkowej rezolucji Parlamentu Europejskiego nie zaatakowano ani prezydenta Aleksandara Vuczicia, ani żadnej partii, ale praktycznie całą Serbię - ocenił lider Serbskiej Partii Postępowej oraz minister obrony Serbii Milosz Vuczević. Polityk porównał wezwanie PE do zbadania zarzutów dotyczących fałszerstw wyborczych, do których miało dojść podczas grudniowego głosowania, do ultimatum przekazanego Belgradowi przez Austro-Węgry w 1914 roku, po zamachu w Sarajewie na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. Niewykonanie tego ultimatum przez Serbię doprowadziło do wybuchu I wojny światowej.