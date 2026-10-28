Świat Atak nożownika przed ambasadą Izraela. Media: napastnikiem był nastolatek Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Policja przed ambasadą Izraela w Belgardzie po ataku nożownika na żandarma Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Do ataku doszło w nocy z wtorku na środę przy ambasadzie Izraela w Belgradzie. Tego dnia w Izraelu odbyły się wybory parlamentarne.

Żandarm został raniony w twarz. Jego obrażenia mają jednak nie być poważne. Według serbskich mediów czuje się dobrze i powinien jeszcze w środę opuścić szpital.

Minister o napastniku

Napastnik został zastrzelony na miejscu przez służby. Więcej informacji o tym, kim był, przekazał w środę minister spraw wewnętrznych Serbii Iwica Daczić. Jak powiedział, mężczyzna był zwolennikiem tak zwanego Państwa Islamskiego, a na swoim profilu na Instagramie miał czarną flagę i symbole tej organizacji. Według ministra, w momencie ataku miał też krzyczeć "Allahu Akbar".

Jak podał portal Glas Srpske powołując się na informacje policji, napastnik był niepełnoletni. Pochodzić miał z miasta Szabac na zachód od Belgradu.

Serbska policja pod ambasadą Izraela w Belgradzie (28.10.2026) Źródło zdjęcia: Darko Vojinovic/AP/East News

Podniesiony poziom zagrożenia

W związku z atakiem w Serbii podniesiony został poziom zagrożenia terrorystycznego. - Biorąc pod uwagę, że na terytorium naszego kraju doszło do ataku terrorystycznego, podjąłem decyzję o podniesieniu poziomu zagrożenia bezpieczeństwa do najwyższego możliwego poziomu powiedział Daczić. W kluczowych miejscach w całej Serbii zwiększono obecność policji - podkreśliła agencja AP.

Nie był to pierwszy tego typu incydent przed ambasadą Izraela w Belgradzie. W czerwcu 2024 roku mężczyzna postrzelił z kuszy w szyję funkcjonariusza żandarmerii pilnującego placówki. Został przez żandarma zabity.

Wybory w Serbii

W weekend w Serbii odbyły się przedterminowe wybory parlamentarne, w których odsunięty od władzy został były prezydent, a wcześniej premier Aleksandar Vuczić. Ponad 52 proc. głosów uzyskała popierana przez studentów Lista Studencka.

Do głosowania doprowadziły trwające od niemal dwóch lat masowe protesty, których inicjatorami byli serbscy studenci. Młodzi ludzie wystawili w wyborach listę 250 przedstawicieli różnych zawodów z całego kraju.