"Obawiam się, że Rubikon został przekroczony". Prezydent Serbii straszy

Prezydent Serbii Aleksandar Vuczić wezwał NATO, by ''zrobiło, co do niego należy'' w Kosowie, bo w przeciwnym razie Serbia sama podejmie działania w celu ochrony tamtejszej mniejszości serbskiej. - Ocalimy nasz naród od prześladowań i pogromów, jeśli NATO nie będzie chciało tego zrobić - zadeklarował.