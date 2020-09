Myśliwiec rozbił się przed domem na wsi. Obaj piloci nie żyją

MiG-21 rozbił się na podwórzu wiejskiego domu

Lokalne media przekazały, że samolot rozbił się na podwórzu wiejskiego domu, raniąc jedną osobę - donosi agencja AP. Jak poinformowała agencja Tanjug, jedna osoba została przyjęta do szpitala w Loznicy z powodu oparzeń doznanych wskutek katastrofy samolotu.

Maszyna była jedynym myśliwcem MiG-21 aktywnie używanym w serbskim lotnictwie wojskowym - podał zajmujący się tematyką militarną portal Tango Six. Samolot w dwumiejscowej wersji MiG-21UM został zakupiony w grudniu 1986 roku, a ostatni remont przeszedł w 2016 roku. Był najmłodszą maszyną tego typu w serbskich siłach powietrznych. Myśliwiec był dopuszczony do ruchu do 2026 r. Już po remoncie, w 2018 r., został uziemiony na kilka miesięcy.