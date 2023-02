Serbia wytycza "czerwone linie" w dialogu z Kosowem

Minister spraw zagranicznych Serbii Ivica Daczić powiedział w rozmowie z rozgłośnią Głos Ameryki, że w dialogu jego kraju z Kosowem istnieją "czerwone linie". Są nimi kwestie dotyczące przystąpienia Kosowa do Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz wymóg utworzenia Wspólnoty Gmin Serbskich przed podpisaniem ewentualnego serbsko-kosowskiego porozumienia.

- To jest coś, o czym właściwie nie ma już sensu rozmawiać, bo sprawa została uzgodniona 10 lat temu - podkreślił Ivica Daczić, komentując podnoszony przez Belgrad warunek utworzenia w Kosowie Wspólnoty Gmin Serbskich - jednostki autonomicznej składającej się z 10 gmin zamieszkałych głównie przez ludność serbską i odpowiadającej na tych terenach za "rozwój ekonomiczny, edukację, zdrowie oraz zagadnienia związane z planowaniem (przestrzennym) w miastach i na wsiach".

Warunki w sprawie powołaniu Wspólnoty

Presja społeczności międzynarodowej

- Jeśli dojdzie do tego, że warunkiem będzie przystąpienie Kosowa do ONZ, dla mnie drogowskazem będzie konstytucja Serbii. Kapitulacja czy zdrada nie wchodzą w grę i wiem, co będę musiał zrobić - dodał Vuczić.