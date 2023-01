Prezydent potępia rosyjskich najemników: dlaczego wy, wagnerowcy, wzywacie kogokolwiek z Serbii?

Grupa Wagnera w ostatnim czasie opublikowała w sieci wideo, w którym w języku serbskim nawoływano do walki w Ukrainie. Miało ono zachęcać miejscowych mężczyzn do wzięcia udziału w wojnie w Ukrainie. Po nagłośnieniu tego nagrania w serbskich mediach odniósł się do niego prezydent Aleksandar Vucić. - Dlaczego to robicie? Dlaczego wy, wagnerowcy, wzywacie kogokolwiek z Serbii, skoro wiecie, że jest to sprzeczne z naszymi regułami? - mówił 16 stycznia na antenie publicznej serbskiej telewizji.