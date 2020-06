Bojkot opozycji i oczekiwany wynik. Zwycięstwo partii rządzącej w Serbii

Bojkot i zarzuty ze strony opozycji

Opozycyjni politycy i organizacje pozarządowe zajmujące się monitorowaniem działań władzy oskarżały Vuczicia i jego partię o zapędy autorytarne, używanie przemocy wobec przeciwników politycznych, oszustwa wyborcze, korupcję, nepotyzm i powiązania ze zorganizowaną przestępczością, co zawsze spotykało się z gwałtownym zaprzeczeniem ze strony Vuczicia i przedstawicieli jego ugrupowania. Kampania wyborcza z powodu ograniczeń przeciwepidemicznych przebiegała głównie w telewizji. Polityczni krytycy prezydenta twierdzili, że Serbia przeszła od bardzo rygorystycznych obostrzeń z powodu pandemii do prawie całkowitego ich zniesienia na początku czerwca tylko po to, by Vuczić mógł przeprowadzić wybory i umocnić swoją władzę.