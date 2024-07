Zburzą "sanktuarium serbskiego nacjonalizmu". "Umowa jest studium przypadku"

Belgrad wyraźnie skłania się ku Zachodowi - oceniają zachodni dyplomaci i analitycy. Dziennik "Financial Times" zwraca jednak uwagę, że podpisanie przez serbskie władze umowy na budowę luksusowego hotelu przez firmę Jareda Kushnera - zięcia byłego prezydenta USA - jest przykładem na to, że przygotowują się na powrót Donalda Trumpa do Białego Domu.

"Analitycy twierdzą, że umowa jest studium przypadku pokazującym, jak małe niezaangażowane państwo może przygotować się na możliwy powrót Trumpa do Białego Domu. Odzwierciedla to także wzmożone skupienie Zachodu na Serbii w czasie, gdy priorytetem stało się oderwanie jej od historycznie bliskiej Rosji" - zauważa brytyjski dziennik.

Grenell już w czasie reprezentowania Waszyngtonu na Bałkanach ujawnił plan podobnych inwestycji, mających skłonić amerykańskich inwestorów do skupienia się na Serbii, by osłabić jej związki z Kremlem. "Grenell przedstawiał to jako sposób na pomoc w stosunkach USA-Serbia w celu odejścia od przeszłości, nawiązując do amerykańskich inwestycji w Japonii po 1945 roku" - przypomina "FT".