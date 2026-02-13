75-letni mieszkaniec Genui na północy Włoch zgłosił się niedawno do urzędu, pośredniczącego w kontaktach z INPS, czyli włoskim odpowiednikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - podała w czwartek agencja informacyjna ADNKronos.
Zapytał tam, czy ze względu na swój wiek ma prawo do świadczenia, przyznawanego osobom starszym, które nie miały żadnych dochodów lub bardzo niskie zarobki.
Urzędniczki przejrzały historię jego składek i odkryły, że mężczyzna pracował niegdyś między innymi jako marynarz i z tego tytułu miał prawo do świadczenia.
Senior odzyskał zaległe świadczenia w wysokości ponad 100 tysięcy euro
Genueńczyk pokazał swoją książeczkę marynarza z zapisem okresu płacenia składek, które uważano za utracone. Wtedy okazało się, że ma prawo do emerytury w wysokości 1400 euro miesięcznie oraz zaległych świadczeń w wysokości około 106 tysięcy euro.
- Dzięki kompetencjom naszych pracownic można było rozwiązać niezwykle trudną sytuację, w której z ubóstwa udało się przejść do realnej i należnej emerytury, wynikającej z własnych składek i znaczącej kwoty zaległych wypłat - skomentował dyrektor urzędu Marco Paini.
Przyznał, że ludzie często nie są świadomi swoich praw. - Nie ma dla nas nic bardziej satysfakcjonującego niż moment, w którym udaje nam się przywrócić ludziom ich prawa i spokój ducha - przyznał Paini.
Opracował Adam Styczek /akw
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock