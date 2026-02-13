Wybory w Genui Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

75-letni mieszkaniec Genui na północy Włoch zgłosił się niedawno do urzędu, pośredniczącego w kontaktach z INPS, czyli włoskim odpowiednikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - podała w czwartek agencja informacyjna ADNKronos.

Zapytał tam, czy ze względu na swój wiek ma prawo do świadczenia, przyznawanego osobom starszym, które nie miały żadnych dochodów lub bardzo niskie zarobki.

Senior z Włoch uzyskał prawa do emerytury Źródło: Shutterstock

Urzędniczki przejrzały historię jego składek i odkryły, że mężczyzna pracował niegdyś między innymi jako marynarz i z tego tytułu miał prawo do świadczenia.

Senior odzyskał zaległe świadczenia w wysokości ponad 100 tysięcy euro

Genueńczyk pokazał swoją książeczkę marynarza z zapisem okresu płacenia składek, które uważano za utracone. Wtedy okazało się, że ma prawo do emerytury w wysokości 1400 euro miesięcznie oraz zaległych świadczeń w wysokości około 106 tysięcy euro.

- Dzięki kompetencjom naszych pracownic można było rozwiązać niezwykle trudną sytuację, w której z ubóstwa udało się przejść do realnej i należnej emerytury, wynikającej z własnych składek i znaczącej kwoty zaległych wypłat - skomentował dyrektor urzędu Marco Paini.

Przyznał, że ludzie często nie są świadomi swoich praw. - Nie ma dla nas nic bardziej satysfakcjonującego niż moment, w którym udaje nam się przywrócić ludziom ich prawa i spokój ducha - przyznał Paini.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Adam Styczek /akw