Świat

Senior dowiedział się, że ma prawo do emerytury. Odzyskał ponad 100 tysięcy euro

Opieka nad osobami starszymi
Wybory w Genui
Źródło: Reuters
Senior z Genui po interwencji urzędniczek otrzymał prawo do emerytury i odzyskał zaległe świadczenia w wysokości 106 tysięcy euro. Dotychczas mężczyzna otrzymywał tylko wsparcie finansowe przeznaczone dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

75-letni mieszkaniec Genui na północy Włoch zgłosił się niedawno do urzędu, pośredniczącego w kontaktach z INPS, czyli włoskim odpowiednikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - podała w czwartek agencja informacyjna ADNKronos.

Zapytał tam, czy ze względu na swój wiek ma prawo do świadczenia, przyznawanego osobom starszym, które nie miały żadnych dochodów lub bardzo niskie zarobki.

Senior z Włoch uzyskał prawa do emerytury
Senior z Włoch uzyskał prawa do emerytury
Źródło: Shutterstock

Urzędniczki przejrzały historię jego składek i odkryły, że mężczyzna pracował niegdyś między innymi jako marynarz i z tego tytułu miał prawo do świadczenia.

Senior odzyskał zaległe świadczenia w wysokości ponad 100 tysięcy euro

Genueńczyk pokazał swoją książeczkę marynarza z zapisem okresu płacenia składek, które uważano za utracone. Wtedy okazało się, że ma prawo do emerytury w wysokości 1400 euro miesięcznie oraz zaległych świadczeń w wysokości około 106 tysięcy euro.

Zobaczono go w filmie jako statystę, stracił emeryturę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zobaczono go w filmie jako statystę, stracił emeryturę

Ciekawostki

- Dzięki kompetencjom naszych pracownic można było rozwiązać niezwykle trudną sytuację, w której z ubóstwa udało się przejść do realnej i należnej emerytury, wynikającej z własnych składek i znaczącej kwoty zaległych wypłat - skomentował dyrektor urzędu Marco Paini.

Przyznał, że ludzie często nie są świadomi swoich praw. - Nie ma dla nas nic bardziej satysfakcjonującego niż moment, w którym udaje nam się przywrócić ludziom ich prawa i spokój ducha - przyznał Paini.

Opracował Adam Styczek /akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Włochy
