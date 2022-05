Stracił dziecko w pożarze szpitala. Trzy tygodnie wcześniej jego żona zmarła podczas porodu

Prezydent Senegalu dymisjonuje ministra zdrowia

Problemy ochrony zdrowia w Senegalu

- Czy to plan Boga, czy tylko to, że szpitale w Senegalu zawodzą? Musimy zadać to pytanie rządowi – powiedział Moustapha Cisse. Opozycyjna koalicja Yewwi Askan Wi wezwała władze do "podjęcia wszelkich niezbędnych kroków, aby zapobiec powtórzeniu się podobnej tragedii".