Senatorka USA: mam nadzieję, że reszta Europy pójdzie w ślady Polski

Reprezentująca w amerykańskim senacie Alaskę Lisa Murkowski wystąpiła w czwartek na konferencji zorganizowanej przez ambasadę Szwecji w USA, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych w Waszyngtonie i think tank CEPA.
Podczas przemówienia podkreśliła rolę Polski w dbanie o bezpieczeństwo w naszym rejonie. - Przywództwo Polski jest filarem Wschodniej Flanki. Ta stabilność pozwala nam na projekcję siły dalej na północ - oświadczyła republikańska senatorka.
Oceniła, że "Polska jest obecnie jednym z najskuteczniejszych i najważniejszych członków sojuszu NATO". Podkreśliła, że polskie "zaangażowanie w wydatki na obronność, przewyższające nawet najwyższe standardy, (…) oraz szybka modernizacja sił zbrojnych to wzór dla całego kontynentu". - I mam nadzieję, że reszta Europy pójdzie w ślady Polski - dodała.
Murkowski powiedziała, że USA "są dumne z tego, że dowodzą NATO-wską wzmocnioną, wysuniętą obecnością w Polsce", a służba amerykańskich żołnierzy obok żołnierzy polskich jest świadectwem "bardzo silnej i nierozerwalnej więzi".
"Wasze bezpieczeństwo jest naszym bezpieczeństwem"
W swoim wystąpieniu Murkowski odniosła się do amerykańskich żądań wobec Grenlandii. W tym kontekście podkreśliła, że bezpieczeństwo Arktyki nie powinno być w Europie bagatelizowane. Arktykę należy postrzegać "nie jako odrębny teatr działań", lecz jako północną flanką "zjednoczonej europejskiej architektury bezpieczeństwa, która rozciąga się od Bieguna Północnego po Morze Bałtyckie", mówiła Murkowski.
- Może się wydawać, że Przesmyk Suwalski i Przesmyk GIUK (pomiędzy Grenlandią, Islandią i Wielką Brytanią) dzieli duża odległość, ale myślę, że z punktu widzenia współczesnej strategii są one nierozerwalnie połączone - podkreśliła. Przesmyk GIUK to dla rosyjskich okrętów podwodnych strategiczna "brama" na Atlantyk, pozwalająca na pominięcie kanału La Manche. Podczas II wojny światowej był wykorzystywany przez hitlerowskie U-Booty.
- Moi polscy przyjaciele, wiedzcie, że wasze bezpieczeństwo jest naszym bezpieczeństwem - powiedziała. Jak podkreśliła, "gwarantując bezpieczeństwo Arktyce, zabezpieczamy Północny Atlantyk. A zabezpieczając Północny Atlantyk, możemy zapewnić, że serce Europy pozostanie wolne, w całości i w stanie pokoju".
- Arktyka jest bramą do północnego Atlantyku i jeśli Arktyka stanie się przedmiotem sporu lub kontroli ze strony naszych przeciwników, bezpieczeństwo w regionie Bałtyku zostanie natychmiast zagrożone. Nie możemy zabezpieczyć Morza Bałtyckiego, jeśli stracimy z oczu to, co dzieje się za kołem podbiegunowym - ostrzegła Murkowski, podkreślają, że "zbyt długo traktowaliśmy Arktykę jako odległy, odizolowany obszar, zamrożoną strefę współpracy."
Zwróciła też uwagę, że Rosja przez ostatnią dekadę militaryzowała swoją Flotę Północną, ponownie otwierając bazy z czasów sowieckich na dalekiej północy. - I nie są to tylko działania obronne. Mają one na celu projekcję siły na północnym Atlantyku i zburzenie mostu między Ameryką Północną a Europą - oceniła senatorka.
Republikańska senatorka znana jest z krytyki grenlandzkich roszczeń prezydenta Donalda Trumpa. W połowie stycznia zainicjowała wizytę wspólnej delegacji demokratycznych i republikańskich senatorów w Kopenhadze. Wspólnie z demokratyczną senator Jeanne Shaheen zaproponowała też projekt ustawy mającej uniemożliwić wojskom USA okupację lub aneksję terytoriów NATO, w tym Grenlandii.
Autorka/Autor: mgk/ads
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Ida Marie Odgaard