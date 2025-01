Selena Gomez płacze na nagraniu. Republikański polityk: deportować ją

- Wszyscy moi ludzie są atakowani, nawet dzieci - mówiła zalana łzami amerykańska piosenkarka Selena Gomez, odnosząc się do deportacji imigrantów w Stanach Zjednoczonych. Spadła na nią za to fala hejtu. Były kandydat Partii Republikańskiej do Senatu stwierdził, że Gomez również powinna zostać deportowana.