Orban: to, co zrobił Szajer, nie mieści się w systemie wartości naszej wspólnoty partyjnej

Premier Węgier Viktor Orban odniósł się do afery z udziałem byłego eurodeputowanego swojej partii Jozsefa Szajera, przyłapanego na udziale w orgii w Brukseli. Jak powiedział szef węgierskiego rządu, takie zachowanie nie mieści się w systemie wartości Fideszu i jest nie do przyjęcia.

- To, co zrobił nasz przedstawiciel Jozsef Szajer, nie mieści się w systemie wartości naszej wspólnoty partyjnej. Nie zapomnimy o 30 latach jego pracy i nie wyprzemy się jej, ale jego czyn jest nie do przyjęcia i nie do obrony – powiedział Viktor Orban dziennikowi "Magyar Nemzet".