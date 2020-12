Procedura usunięcia z EPL utknęła oficjalnie z powodu koronawirusa. Tusk: co jeszcze powinien zrobić Fidesz?

Szef Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk zapytał na Twitterze, "co jeszcze powinien zrobić Fidesz, żeby wszyscy zobaczyli, że po prostu nie pasuje do naszej politycznej rodziny". Dzień wcześniej na jaw wyszła afera z udziałem konserwatywnego eurodeputowanego rządzącej na Węgrzech partii. Został on przyłapany na udziale w orgii w Brukseli, łamiąc restrykcje epidemiczne.