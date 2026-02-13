Sekretarz zdrowia USA: nie boję się zarazków, wciągałem kokainę z desek sedesowych

Przesłuchanie Roberta F. Kennedy'ego Jr. w Senacie Źródło: Reuters

Robert F. Kennedy Jr., wieloletni lider ruchu antyszczepionkowego, opowiadając w programie Theo Vona "This Past Weekend" o okolicznościach poznania się z gospodarzem podcastu, przypomniał, że doszło do niego podczas spotkania dla osób uzależnionych, zanim zaczęła się pandemia COVID-19. Grupa kontynuowała spotkania, mimo szerzącego się koronawirusa.

Wyjaśnił, że kiedy "zamknięto spotkania rehabilitacyjne" on i grupa osób wciąż prowadziła codzienne mitingi, "ale to była trochę grupa piratów".

- Powiedziałem: "Nie obchodzi mnie, co się stanie. Będę chodzić na spotkania każdego dnia" - dodał.

- Nie boję się zarazków. W przeszłości wciągałem kokainę z desek sedesowych. Wiem, że ta choroba mnie zabije. Jeśli nie będę jej leczył, co w moim przypadku oznacza codzienny udział w mityngach, wpłynie to źle na moje życie. Dla mnie to był sposób na przetrwanie - powiedział sekretarz zdrowia i opieki społecznej USA.

Apelują o dymisję

Fragment wywiadu z tą wypowiedzią stał się viralem. Brad Woodhouse, działacz Partii Demokratycznej i szef organizacji Protect Our Care, wezwał Kennedy'ego do złożenia rezygnacji ze stanowiska.

Do wyznania Kennedy'ego odniosła się również gubernator Nowego Jorku Kathy Hochul, która komentując doświadczenia z zażywaniem narkotyków w toaletach, napisała na platformie X: "To widać".

Szef resortu otwarcie mówi o swoich problemach z narkotykami w przeszłości, w tym o pokonaniu trwającego przez 14 lat uzależnienia od heroiny - wspomniała gazeta "USA Today". W związku z posiadaniem nielegalnych substancji został dwukrotnie aresztowany. Od ponad 40 lat Kennedy pozostaje w trzeźwości.

