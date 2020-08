Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Mike Pompeo rozmawiał we wtorek w Sudanie o relacjach tego państwa z Izraelem i o możliwości usunięcia Sudanu z listy krajów sponsorujących terroryzm. Premier Abdalla Hamdok odmówił normalizacji stosunków z Izraelem do zakończenia okresu przejściowego w swoim kraju.

Mike Pompeo to najwyższy rangą polityk amerykański, który odwiedził Sudan od czasu obalenia dyktatora Omara el-Baszira w kwietniu 2019 roku. Wizyta miała pokazać poparcie Stanów Zjednoczonych dla demokratyzacji tego afrykańskiego państwa - zauważa AP. - Rząd przejściowy nie ma kompetencji (...) do podjęcia decyzji o normalizacji stosunków z Izraelem. Sprawa zostanie rozstrzygnięta po zakończeniu okresu przejściowego - powiedział rzecznik rządu Sudanu Fajsal Saleh, odnosząc się do braku organu ustawodawczego, który jeszcze nie został ustanowiony.