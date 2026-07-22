Świat Marco Rubio spotka się z Siergiejem Ławrowem Oprac. Adrian Wróbel |

Marco Rubio na konferencji ASEAN Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/FAZRY ISMAIL

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Rozmowa Siergieja Ławrowa i Marco Rubio ma odbyć się w najbliższy czwartek, podczas konferencji krajów ASEAN w stolicy Filipin, Manili. - Spotkanie jest już uzgodnione (…) odbędzie się jutro, w pierwszej połowie dnia. Mam nadzieję, że będziemy mieli możliwość poinformowania o naszych wrażeniach - powiedział Ławrow, cytowany przez rosyjskie media państwowe.

Rubio o spotkaniu z Ławrowem

Plan spotkania potwierdził także sekretarz stanu USA Marco Rubio który powiedział, że USA szukają możliwości "odegrania konstruktywnej roli" w procesie zakończenia wojny na Ukrainie.

Ostatnie rozmowy z udziałem delegacji USA i Rosji odbyły się w połowie lutego tego roku w szwajcarskiej Genewie. Udział brała też w nich Ukraina. Niespełna dwa tygodnie po nich Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły ataki na Iran.