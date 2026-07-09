Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Szczyt poświęcony "lewicowemu terroryzmowi". Marco Rubio zaprosił polityków

|
Marco Rubio
Marco Rubio przyjeżdża na spotkanie ministrów spraw zagranicznych G7
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/WILL OLIVER
Marco Rubio organizuje szczyt poświęcony zagrożeniom lewicowego terroryzmu i Antify - przekazuje "Washington Post". Sekretarz stanu USA miał zaprosić na to wydarzenie kilkudziesięciu polityków z różnych krajów. Nie wszyscy chcą jednak brać w nim udział.

Jak napisał dziennik, powołując się na zaproszenie skierowane w ubiegłym tygodniu do potencjalnych uczestników spotkania, Waszyngton zaprosił na szczyt ministrów z ponad 60 krajów, w tym większość państw europejskich, większe państwa Ameryki Łacińskiej i kilka państw z Azji, w tym Indii, Indonezji i Singapuru. Termin odpowiedzi wyznaczono na piątek, a spotkanie miałoby odbyć się w przyszłym tygodniu.

Marco Rubio
Marco Rubio
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/WILL OLIVER

W "notatce koncepcyjnej" wydarzenie określono jako spotkanie ministerialne na temat "odrodzenia się terroryzmu politycznego". Wyraźnie jednak zaznaczono, że uwaga skupiona jest na "terrorystach skrajnie lewicowych", którzy, jak napisano, "coraz częściej uciekają się do zorganizowanej, śmiercionośnej przemocy, aby realizować swoje cele polityczne".

Część zaproszonych nie chce brać udziału w szczycie organizowanym przez Marco Rubio

Według gazety część zaproszonych wyraziło niezadowolenie z organizowanej imprezy, wskazując na niejasne cele, rozbieżność poglądów w tej kwestii oraz krótki termin. Część zapowiedziało, że nie wyśle ministrów ze względu na napięty grafik.

Jak pisze gazeta, choć walka z lewicowym terroryzmem - szczególnie z luźną siatką lewicowych grup pod szyldem Antify - jest głównym priorytetem nowej amerykańskiej strategii antyterrorystycznej, to wiele państw w Europie nie uznaje lewicowego ekstremizmu za największe zagrożenie, skupiając się bardziej na terroryzmie prawicowym.

- Nie sądzę, byśmy mogli znaleźć jakikolwiek powód, by być zainteresowanym uczestnictwem w takim wydarzeniu - powiedział jeden z cytowanych dyplomatów.

Gazeta donosi, powołując się na przedstawiciela amerykańskiej administracji, że pomysł wywołał obawy również wśród urzędników służby cywilnej i polityków w Departamencie Sprawiedliwości oraz w Biurze Radcy Prawnego Białego Domu. Niektórzy amerykańscy urzędnicy nie zamierzają brać udziału w wydarzeniu - czytamy.

Dziennik pisze, że w innych kręgach rządowych niezadowolenie z kierunku obranego przez administrację USA jest tak duże, że - jak twierdzi osoba zaznajomiona z tą sprawą - podczas spotkań urzędników do spraw bezpieczeństwa narodowego niektórzy analitycy wywiadu odmówili przedstawienia informacji na temat Antify, ponieważ nie uznają jej za poważne zagrożenie w kontekście walki z terroryzmem.

Administracja Donalda Trumpa i walka z lewicowym aktywizmem

"WP" podaje, że niektórzy oficjele wewnątrz administracji Trumpa postrzegają walkę z Antifą jako sposób na stłamszenie lewicowych aktywistów. Impulsem do tego stało się zabójstwo bliskiego Trumpowi aktywisty Charliego Kirka w 2025 r. W ubiegłym roku Departament Stanu uznał cztery skrajnie lewicowe organizacje w Europie za organizacje terrorystyczne, w tym niemiecką Antifa Ost, dwie grupy z Grecji i jedną z Włoch.

Gazeta zaznacza, że dotychczasowe zgromadzenia organizowane przez administrację na ten temat okazały się "niewypałami".

Pod koniec maja Departament Stanu zorganizował w Hadze spotkanie poświęcone antyfaszyzmowi i terroryzmowi lewicowemu, gromadząc funkcjonariuszy organów ścigania i służb antyterrorystycznych głównie z krajów europejskich. Holendrzy odmówili jednak współorganizacji, więc spotkanie odbyło się w ambasadzie USA. Wielu zaproszonych miało stwierdzić, że nie postrzegają problemu tak, jak USA.

W czerwcu Departament Stanu wysłał depesze do ponad 20 amerykańskich ambasad, zwracając się o informacje dotyczące skrajnie lewicowych ekstremistów. Według jednego z rozmówców gazety, kilka placówek odpowiedziało, ale żadna nie wskazała, by zgadzała się z oceną zagrożenia centrali.

Źródło: PAP, "Washington Post"
ZOBACZ TAKŻE:
29 min
janusz kowalski i grzegorz lakomski
Biuro widmo za 300 tysięcy. "Tam nikogo nigdy nie ma"
Czarno na białym
1 godz 8 min
pc
Ikona polskiej reklamy o toksycznej rodzinie. "Nie wiem, jakim trzeba być potworem"
Piotr Jacoń
27 min
jedraszewski CNB
"Skok na kasę" i "twierdza" Jędraszewskiego. "To postać tragiczna"
Czarno na białym
Tagi:
USAMarco RubioTerroryzmDonald TrumpLewica
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
"Poważne zaniepokojenie". Komisja Europejska reaguje na odwieszenie Rosjan
EUROSPORT
Trzęsienie ziemi w Czechach
Silne trzęsienie ziemi w Czechach
METEO
shutterstock_2798491417
Kolejny obiekt imienia Trumpa. Lotnisko zmieniło nazwę
BIZNES
Szpital (zdjęcie ilustracyjne)
Szpitale biorą pod lupę wyceny zabiegów. W tle afera ze spółką neurochirurgów
Wielkopolskie
Strzelnica (zdjęcie ilustracyjne)
Incydent podczas strzelania. Ranny mężczyzna
Poznań
Viktor Orban
Prezes PiS chce się spotkać z Viktorem Orbanem
Polska
Trwa usuwanie strat po sztormie nad Bałtykiem
Sztorm nad Bałtykiem. "Pospolite ruszenie", ale nie wszystko dało się uratować
METEO
19 min
Gianni Infantino
Trump potrafi porzucić każdego. Jest jeden człowiek, którego chce mieć blisko
Trumpologia. Ameryka oczami Michała Sznajdera
W gminie Polanów zauważono "egzotycznego drapieżnika"
Gmina ostrzega mieszkańców: zauważono egzotycznego drapieżnika. Jest nagranie
Szczecin
imageTitle
"Rozkochiwał nas w tenisie". Koledzy z Eurosportu wspominają Karola Stopę
EUROSPORT
Maria Szczepaniec
Zmiana w Sądzie Najwyższym. Jest decyzja prezydenta
Polska
Sejm
Nowy sondaż partyjny. Zwraca uwagę wynik Lewicy
Polska
Zderzenie na Białołęce
Zderzenie na ruchliwej ulicy. Dwie osoby w szpitalu, w tym dziecko
WARSZAWA
shutterstock_2645052571 (1)
Rewolucyjne zmiany w ChatGPT. To będzie najbardziej rozwinięty model
BIZNES
Litwini zaprezentowali rewolwer od Erdogana
Pokazali rewolwer od Erdogana
Świat
imageTitle
Tenisowe fajerwerki na Wimbledonie. Muchova w finale po epickim supertie-breaku
EUROSPORT
Emmanuel Macron, Donald Trump, Friedrich Merz
Macron znów w ciemnych okularach. Co jest powodem?
Świat
imageTitle
Pogaczar niczego nie zostawił przypadkowi. Zdeklasował rywali już na 6. etapie
EUROSPORT
"1943 możemy to powtórzyć"? Siekiera, która ma straszyć i dzielić
"1943 - możemy to powtórzyć"? Siekiera, która ma straszyć i dzielić
Szymon Rębowski, Zuzanna Karczewska
Chmury burzowe
Niż Bernadette się wypełni, ale pogoda nie od razu się poprawi
METEO
Auto jechało pod prąd
Wyjeżdżał z tunelu. Nagle zauważył samochód jadący pod prąd
WARSZAWA
Szpital w Mogilnie
"Nareszcie". Dyrektor szpitala w Mogilnie o zmianach w systemie
Polska
pap_20260618_1EY
Ogromne zaskoczenie dla Rosjan. "Upokorzenie"
Monika Winiarska
imageTitle
Minister Rutnicki pożegnał Karola Stopę. "Świetny człowiek, genialny komentator"
Najnowsze
Mateusz Jarczyński w sądzie
Radni utajnili posiedzenie o zarobkach. Sąd: nie było uzasadnienia
Poznań
imageTitle
Kostiuk skrytykowała MKOl. Chce pokonać każdą Rosjankę
EUROSPORT
Adam Glapiński na konferencji NBP
Glapiński: nie wykluczam obniżki stóp procentowych. Ale stawia warunki
BIZNES
Chmury, burze, groźna pogoda
Trwa wędrówka burz
METEO
Vozinha
Jest mięczakiem, ale nazywa się jak jeden z bohaterów mundialu
METEO
Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda
Ministra zdrowia zapowiada limity zarobków. Ekspertka ma wątpliwości
Anna Bielecka
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica