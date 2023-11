Szef amerykańskiej dyplomacji: omówimy prawo Izraela do samoobrony

Sekretarz stanu USA Antony Blinken rozpoczął w piątek wizytę w Izraelu. Szef amerykańskiej dyplomacji spotka się z premierem Benjaminem Netanjahu, a następnie z powołanym przez niego gabinetem wojennym. To kolejna wizyta Blinkena w Izraelu od początku wojny z palestyńskim Hamasem.

Przed odlotem z Waszyngtonu Antony Blinken powiedział dziennikarzom, że będzie rozmawiał z władzami Izraela o krokach, które należy podjąć, by ochronić cywilów.

"Wróciłem do Izraela na spotkania z premierem Benjaminem Netanjahu i prezydentem Jicchakiem Herzogiem oraz innymi wysokimi urzędnikami. Omówimy prawo Izraela do samoobrony i naszą pracę na rzecz zapewnienia pomocy humanitarnej ludności cywilnej w Gazie" - napisał sekretarz stanu USA w piątek rano na platformie X.

Według "New York Timesa" w trakcie kolejnej wizyty od ataku Hamasu z 7 października szef amerykańskiej dyplomacji ma naciskać na władze izraelskie, by pozwoliły na "humanitarne pauzy" w walkach, tj. krótkie przerwy w operacjach wojskowych pozwalające na dostarczenie pomocy humanitarnej mieszkańcom Gazy. Najnowszy bilans ofiar śmiertelnych po stronie palestyńskiej to 9227 osób, w tym 3826 dzieci - podało w piątek ministerstwo zdrowia w Strefie Gazy.