Sekretarz stanu USA Antony Blinken ostrzega prezydenta Rosji Władimira Putina: gaz może nie popłynąć przez Nord Stream 2

Gaz prawdopodobnie nie popłynie gazociągiem Nord Stream 2, jeśli Rosja wznowi agresję na Ukrainę - powiedział sekretarz stanu USA Antony Blinken w telewizyjnym wywiadzie. Wcześniej doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan uprzedzał, że "przyszłość Nord Stream 2 w razie rosyjskiej inwazji na Ukrainę jest przedmiotem intensywnych rozmów Stanów Zjednoczonych z sojusznikami, w tym z Niemcami".

Sekretarz stanu USA Antony Blinken wyraził swój punkt widzenia w sprawie rosyjskiego projektu Nord Stream 2 w programie "Meet the Press" telewizji NBC. Szef amerykańskiej dyplomacji powiedział, że "prezydent Władimir Putin chciałby, aby rosyjski gaz płynął przez ten gazociąg". Jak jednak podkreślił Blinken, w przypadku wznowienia rosyjskiej agresji na Ukrainę czy podjęcia przez Rosję nowych działań wobec Ukrainy, "jest bardzo mało prawdopodobne, że gazociąg zacznie działać".

Nord Stream 2 jako źródło wpływów na Rosję

- Ten rurociąg… W tej chwili nie przepływa przez niego żaden gaz. I w rzeczywistości jest on źródłem wpływu na Rosję - oznajmił sekretarz stanu USA, cytowany przez agencję Reutera.

Po wirtualnym szczycie prezydentów USA i Rosji, Joe Bidena i Władimira Putina doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan przekazał, że "przyszłość Nord Stream 2 w razie rosyjskiej inwazji na Ukrainę jest przedmiotem intensywnych rozmów Stanów Zjednoczonych z sojusznikami, w tym z Niemcami". Jak mówił Sullivan, Biden miał oświadczyć Putinowi, że "jeśli chce, by gaz płynął przez rurociąg", to nie powinien atakować Ukrainy.