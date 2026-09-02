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Świat

Burza po wizycie rosyjskiego ministra na szczycie G20 w USA. Gospodarz tłumaczy

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Scott Bessent
Andrzej Domański na G20: nasze przesłanie brzmi - nie ufajcie Rosji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JESSE BARBER
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W spotkaniu G20 w USA wziął udział rosyjski minister finansów Anton Siłuanow, rozmawiał też bezpośrednio ze swoim amerykańskim odpowiednikiem - Scottem Bessentem. To wywołało sprzeciw i krytykę ze strony innych uczestników szczytu. Teraz Bessent tłumaczy.

- Prezydent Trump mówi, że lubi dogadywać się ze wszystkimi. Jeśli chodzi o ten okropny konflikt między Rosją a Ukrainą, jeśli strony nie będą rozmawiać, jeśli się nie zaangażujemy, to jak można go rozwiązać? - powiedział Bessent, pytany podczas konferencji prasowej w Asheville o swoje spotkanie z rosyjskim ministrem finansów Antonem Siłuanowem.

- Wiem, że niektórzy Europejczycy mieli z tego powodu gorzki smak w ustach, ale uważam, że bardzo ważne jest, aby się zaangażować. W przeciwnym razie, jeśli obaj wojownicy znajdą się w narożniku, to nigdy nie będzie rozwiązania tego okropnego konfliktu - dodał.

Zaznaczył przy tym - wbrew prawdzie - że Siłuanow nie jest objęty sankcjami. W rzeczywistości jest na amerykańskiej liście sankcyjnej od 2022 roku, a także listach Kanady i Australii.

Sprzeciw europejskich polityków

Spotkanie z rosyjskim ministrem wywołało znaczącą krytykę ze strony europejskich uczestników spotkania ministrów G20. Zarówno unijny komisarz Valdis Dombrovskis, niemiecki wicekanclerz Lars Klingbeil, jak i polski minister finansów Andrzej Domański podkreślili, że "nie jest to czas na normalizację Rosji".

Pytany o spotkanie strony amerykańskiej z rosyjskim ministrem, Domański zaznaczył, że dysponuje wyłącznie doniesieniami medialnymi, które - jak ocenił - wskazują, że Stany Zjednoczone zaprezentowały wobec Rosji dosyć twarde stanowisko. - Wczoraj pokazaliśmy tutaj w Asheville wspólny front i wspólne stanowisko odnośnie do Rosji. Dla mnie to jest bardzo istotne, że udało się tę jedność zachować - powiedział.

Według między innymi Fox News Bessent w odpowiedzi na wysuwane przez rosyjskiego ministra propozycje współpracy gospodarczej przerwał mu i powiedział, że nic z tego się nie wydarzy, dopóki Rosja nie zakończy wojny przeciwko Ukrainie.

Źródło: PAP
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Tagi:
USAScott BessentRosjaUkrainaWojna w UkrainieG20
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
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