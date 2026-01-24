Sekretarz skarbu USA poparł separatystów w kanadyjskiej prowincji

Scott Bessent mianowany na szefa ministerstwa finansów USA Źródło: Reuters

Scott Bessent, wypowiadając się dla skrajnie prawicowego kanału "Real America's Voice" powiedział, że "Albertańczycy to bardzo niezależni ludzie". - Są pogłoski, że mogą mieć referendum, czy chcą zostać w Kanadzie czy też nie – wspomniał.

- Ludzie chcą suwerenności. Chcą tego, co mają USA - oświadczył. Utrzymywał też, że Kanada nie pozwala zbudować Albercie rurociągu prowadzącego na zachodnie wybrzeże i dodał: - Powinniśmy umożliwić poprowadzenie go do USA.

Budowa rurociągu w Albercie

Tymczasem w listopadzie 2025 roku premier Kanady Mark Carney i premier Alberty Danielle Smith podpisali porozumienie (memorandum of understanding) w sprawie "tworzenia warunków niezbędnych dla infrastruktury, w tym rurociągów, kolei, produkcji energii, silnego i zintegrowanych sieci przesyłowych, portów i innych środków, które umożliwią i zwiększą produkcję surowców naturalnych i transport w zachodniej Kanadzie".

Pierwszy projekt wymieniony w porozumieniu to właśnie budowa rurociągu transportującego ropę naftową z Alberty na zachód kraju, w celu sprzedaży na rynki azjatyckie. Przy tym finansowanie dla tego rurociągu ma pochodzić ze środków prywatnych, a współwłaścicielami mają być rdzenni mieszkańcy Kanady.

Zbiórki podpisów w sprawie Alberty

W Albercie działa ruch separatystów Alberta Prosperity Project (APP), który chce odłączyć prowincję od Kanady. Przedstawiciele APP prowadzili w Waszyngtonie rozmowy na temat warunków dołączenia Alberty jako stanu do USA. Factcheckingowy portal DeSmog pisał w lipcu 2025 roku, że rozmowy dotyczyły między innymi pół miliarda dolarów amerykańskiej pożyczki dla separatystów.

APP zbiera obecnie podpisy pod petycją o referendum w sprawie odłączenia Alberty od Kanady. Jednak wcześniej, w październiku 2025 roku, ponad 456 tysięcy osób podpisało się pod petycją o referendum w sprawie zgody na pozostanie Alberty jako prowincji w Kanadzie.

Organizator petycji, były wicepremier Alberty, urodzony w Polsce Thomas Lukaszuk mówił wówczas, że to rekordowa liczba podpisów. Termin referendum nie został jeszcze podany. Natomiast na początku stycznia grupa narodów indiańskich (First Nations) z Alberty zaskarżyła do sądu rząd Alberty za umożliwianie działalności separatystycznej APP.

Indianie przypomnieli, że rząd Alberty jest związany traktatami, które narody indiańskie podpisywały z Koroną Brytyjską jeszcze przed powstaniem prowincji i bez zgody Indian nie ma możliwości odłączenia Alberty od Kanady.

The Canadian Press zwróciła uwagę, że wcześniej Donald Trump wycofał zaproszenie dla premiera Marka Carneya do udziału w promowanej przez prezydent USA Radzie Pokoju.

