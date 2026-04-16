Świat Bessent: nie przedłużymy zwolnień z sankcji na rosyjską i irańską ropę naftową Oprac. Adam Styczek |

Wahania cen na rynkach ropy i paliw

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Scott Bessent mówił podczas środowego briefingu w Białym Domu o działaniach ekonomicznych przeciwko Iranowi, które określił nazwą "ekonomicznej furii". Sekretarz skarbu powiedział, że USA zwróciły się do sojuszników z regionu Zatoki Perskiej, by zamrozili konta irańskich urzędników państwowych i dowódców Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, i są skłonne nałożyć sankcje wtórne na podmioty prowadzące interesy z Iranem.

W tym kontekście poinformował, że jego resort wysłał dwa listy do chińskich banków, grożąc im takimi sankcjami, jeśli okaże się, że prowadzą one transakcje z Iranem. Ocenił też, że trwająca od dwóch dni blokada irańskich portów uniemożliwia Chinom dalszy zakup ropy z Iranu.

Towarzysząca Bessentowi rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt odmówiła odpowiedzi na pytanie o to, jak długo potrwa blokada.

USA nie przedłużą zwolnień z sankcji

Bessent potwierdził, że tymczasowe zwolnienia z sankcji, obejmujących sprzedaż rosyjskiej i irańskiej ropy załadowanej na tankowce, nie zostaną przedłużone. Licencja dotycząca rosyjskiej ropy wygasła już 11 kwietnia, zaś irańskiej wygasa 19 kwietnia. Bessent sugerował, że ładunki surowca, zwolnione z sankcji, zostały już sprzedane.

Tankowiec opuszcza rosyjski port w Soczi. Zdjęcie poglądowe Źródło: Shutterstock

Minister finansów przewidywał, że zarówno ceny ropy naftowej, jak i benzyny na stacjach szybko powrócą do normy. Ocenił, że między lipcem i wrześniem ceny benzyny powinny wrócić do poziomu sprzed wojny.

Premierka Ukrainy: trzeba zaostrzyć sankcje na Rosję

Premierka Ukrainy Julia Swyrydenko oświadczyła w środę w Waszyngtonie, że sankcje na rosyjskie firmy "muszą być zaostrzone, by nie dopuścić do rozbudowania przez Moskwę potencjału militarnego". Premierka Ukrainy Julia Swyrydenko poinformowała, że rozmawiała w środę ze Scottem Bessentem o sytuacji finansowej i energetycznej jej kraju oraz o wpływie wydarzeń na Bliskim Wschodzie na światowe rynki.

Today, I met with U.S. Treasury Secretary Scott Bessent. Our discussion focused on Ukraine’s financial and energy situation, as well as the impact of developments in the Middle East on global markets.



Following up on the March meeting of the Board of the U.S.-Ukraine… pic.twitter.com/J296t9tN6b — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) April 15, 2026 Rozwiń Źródło: X

Jak dodała, rozmowa dotyczyła też potrzeby przyjęcia kolejnego pakietu projektów inwestycyjnych w ramach Amerykańsko-Ukraińskiego Funduszu Inwestycyjnego na rzecz Odbudowy. Pierwsze posiedzenie Rady tego Funduszu odbyło się w marcu w Kijowie. Fundusz, który powstał w kwietniu 2025 roku, otrzymał już ponad 200 wniosków o dofinansowanie projektów; dotychczas zatwierdzono jedną inwestycję.

"Skoncentrowaliśmy się też na potrzebie wzmocnienia polityki sankcyjnej wobec Rosji, by przeciwdziałać rozbudowaniu przez nią potencjału militarnego. Stanowisko Ukrainy pozostaje niezmienne: sankcje na rosyjskie firmy muszą być zintensyfikowane, zwłaszcza drogą ograniczenia dostaw komponentów do broni i ograniczenia rosyjskich przychodów z ropy i gazu. Już widzimy (tego) efekt" - napisała w serwisie X szefowa ukraińskiego rządu.

Amerykański resort finansów jak dotąd nie poinformował na stronie internetowej o spotkaniu Bessenta ze Swyrydenko.

OGLĄDAJ: TVN24 HD