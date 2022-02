Sekretarz obrony USA w Polsce. "Nadal jest czas i miejsce dla dyplomacji"

Lloyd Austin, sekretarz obrony USA, jest w Warszawie. - Jakikolwiek atak, napad Rosji na Ukrainę doprowadzi nie tylko do konfliktu, ale też do złamania fundamentalnych zasad - mówił szef Pentagonu podczas wspólnej konferencji prasowej z ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem. Około godziny 12.30 Austin przyjechał do Pałacu Prezydenckiego, gdzie spotyka się z Andrzejem Dudą.

W piątek rano w MON odbyło się robocze spotkanie. Później, po oficjalnym powitaniu przed Pałacem na Wyspie w warszawskich Łazienkach, Austin i Błaszczak rozmawiali w cztery oczy. Następnie wspólnie wystąpili na konferencji prasowej.

- Nasze spotkanie ma szczególne znaczenie i moc właśnie teraz, w dobie kryzysu bezpieczeństwa międzynarodowego wywołanego przez Rosję - mówił Błaszczak. Dodał, że "Wojsko Polskie przede wszystkim stoi na straży bezpieczeństwa ojczyzny, ale także wschodniej flanki NATO i Unii Europejskiej". - Dlatego wsparcie sojusznicze Stanów Zjednoczonych jest dla nas ważne i potrzebne - podkreślił.

Mariusz Błaszczak po spotkaniu z Lloydem Austinem TVN24

- Imperialistyczna polityka Rosji wymaga od nas i wszystkich sojuszników kompleksowych działań odstraszających i obronnych. Przyjęliśmy dodatkowych żołnierzy amerykańskich, którzy wzmacniają wschodnią flankę NATO. Są już w Polsce także dodatkowi żołnierze brytyjscy - przypominał szef MON. Dziękował Austinowi za "wzmocnienie obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Polsce, a także za deklaracje możliwości dalszego wzmocnienia zarówno przez NATO, jak i Stany Zjednoczone, jeśli zajdzie taka potrzeba". - Razem jesteśmy w stanie działać skuteczniej i osiągać więcej. Mamy wspólny cel - jakim jest pokój i bezpieczeństwo - podkreślił Błaszczak.

Austin: nadal jest czas i miejsce dla dyplomacji

Lloyd Austin mówił, że "Ukraina mierzy się z zagrożeniem kolejnej rosyjskiej inwazji". - Jakikolwiek atak, napad Rosji na Ukrainę doprowadzi nie tylko do konfliktu, ale też do złamania fundamentalnych zasad suwerenności narodowej, integralności terytorialnej i prawa do samostanowienia państwa - podkreślił

- To zakrawa na ironię, że to, czego Putin nie chciał, czyli rośnięcie NATO w siłę, doprowadziło de facto do tego, że jesteśmy silniejsi na wschodniej flance NATO. I tak pozostanie - mówił Austin. Jego zdaniem "nadal jest czas i miejsce na dyplomację" i pokojowe rozwiązanie sytuacji wokół Ukrainy. - Niezależnie od tego, jaką decyzję podejmie Putin, Stany Zjednoczone i nasi sojusznicy będziemy gotowi - zapewniał.

Mariusz Błaszczak i sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych Lloyd Austin PAP/Leszek Szymański

Austin: nie mamy dowodów na to, by Putin wycofywał siły spod granicy

Austin wskazał, że mimo deklaracji Rosji o wycofywaniu wojsk, widać jeszcze większą mobilizację wojsk przy granicy z Ukrainą. Zwrócił uwagę, że Rosja cały czas przygotowuje się do rozpoczęcia ataku: zbliża się do granicy, lokuje dodatkowe jednostki, zwiększa wsparcie logistyczne. - Wszystkie informacje, jakie mamy, wskazują na to, że te zdolności zostaną utrzymane po to, aby można było przeprowadzić atak w zasadzie w każdej chwili. Nie mamy jeszcze dowodów, jakoby Putin wycofywał swoje siły z granicy - powiedział szef Pentagonu.

Dodał, że "jeżeli dojdzie do inwazji na Ukrainę, Polska stanie w obliczu dziesiątek tysięcy Ukraińców, ale też innych, którzy będą uciekali z Ukrainy, po to by uratować siebie, swoje rodziny i najbliższych przed okrucieństwami wojny".

Około godziny 12.30 Austin przyjechał do Pałacu Prezydenckiego na spotkanie z Andrzejem Dudą. Rozmowa ma dotyczyć sytuacji na wschodniej flance NATO. Później Austin pojedzie razem z Błaszczakiem do bazy w Powidzu, gdzie spotkają się z żołnierzami.

Przed przylotem do Polski szef Pentagonu wziął udział w spotkaniu ministrów obrony państw NATO w Brukseli, w programie jego podróży do Europy jest także wizyta na Litwie.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak i sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych Lloyd Austin podczas oficjalnego powitania PAP/Leszek Szymański

