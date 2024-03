Antonio Guterres: odchodzimy coraz bardziej od świata jednobiegunowego

Antonio Guterres o wojnie w Ukrainie

Mówiąc o wojnie w Ukrainie, Guterres wyraził opinię, że ze strony Rosji i Ukrainy "nie ma woli", by rozpocząć negocjacje. - To, co jest konieczne, to ustalenie reguły - to Karta Narodów Zjednoczonych, prawo międzynarodowe i poszanowanie integralności terytorialnej - wyjaśnił. - Ważne jest to, by na Ukrainie był sprawiedliwy pokój, ale jednocześnie by integralność terytorialna była poszanowana. Nie będzie łatwo - dodał szef ONZ. Powiedział też: - Głos Ojca Świętego, który prosi o negocjacje i o to, byśmy zaczęli rozmawiać, stanowi bardzo ważny wkład w to, aby porozumienie było możliwe.