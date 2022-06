Sekretarz generalny NATO w Szwecji o "jasnym stanowisku, wysłanym do wszystkich ewentualnych wrogów"

Sekretarz generalny NATO po wizycie w Finlandii poleciał do Szwecji. Tam zapewnił, że kraj ten może czuć się bezpiecznie w czasie rozpatrywania wniosków o członkostwo w NATO, a jeśli zostanie zaatakowany, Sojusz nie pozostanie bierny. Jens Stoltenberg został przyjęty przez Magdalenę Andersson w tradycyjnej drewnianej łódce.

Jens Stoltenberg spotkał się z premier Szwecji Magdaleną Andersson w Harpsund, 120 kilometrów na zachód od Sztokholmu. To letnia rezydencja premiera Szwecji, gdzie podejmowani są politycy podczas najważniejszych rozmów. Tradycyjnym punktem takich spotkań jest rejs drewnianą łódką.

"Niemożliwe, aby sojusznicy z NATO nie podjęli działań"

Stoltenberg na konferencji zapewnił Andersson, że "jeśli Szwecja zostanie zaatakowana, niemożliwe, aby sojusznicy z NATO nie podjęli działań". - To jest jasne stanowisko, które wysłaliśmy do wszystkich ewentualnych wrogów - powiedział. Dodał, że bezpiecznie może czuć się również składająca wniosek o przystąpienie do NATO Finlandia.