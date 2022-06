Jens Stoltenberg o "nowej koncepcji strategicznej" i zwiększeniu sił wysokiej gotowości Sojuszu do 300 tysięcy

- Rosja wybrała konfrontację zamiast dialogu. Żałujemy tego bardzo, ale musimy reagować na tę rzeczywistość i dokładnie to robimy - powiedział. - W nowej koncepcji strategicznej, którą uchwalimy w Madrycie, spodziewam się, że sojusznicy powiedzą jasno i wyraźnie, że Rosja stanowi bezpośrednie zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa, wartości i całego ładu międzynarodowego, opartego na zasadach - oświadczył.

Sekretarz na konferencji zapowiedział zwiększenie sił wysokiej gotowości Sojuszu do ponad 300 tysięcy. Obecnie siły szybkiego reagowania NATO liczą około 40 tysięcy żołnierzy. - Przekształcimy siły reagowania NATO i zwiększymy liczbę naszych sił wysokiej gotowości do znacznie ponad 300 tysięcy - mówił.

"Zgodzimy się, by razem więcej inwestować w NATO"

Dalej ogłosił też zwiększenie zdolność NATO do działania w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych. W tym kontekście wymienił między innymi większe liczby sprzętu i zapasów zaopatrzenia wojskowego, wzmocnienie obrony powietrznej i dowodzenia, ulepszenie planów obronnych z siłami przydzielonymi do obrony konkretnych sojuszników.

- Aby to zrobić, będziemy musieli więcej zainwestować. Dzisiaj publikujemy nowe dane dotyczące wydatków na obronę. Pokazują, że rok 2022 będzie ósmym z rzędu rokiem wzrostów (wydatków na obronność) wśród europejskich sojuszników i Kanady. Do końca roku (kraje sojusznicze) zainwestują dodatkowe ponad 350 miliardów dolarów - tłumaczył.

Dziewięciu sojuszników osiąga - lub przekracza - cel dwóch procent PKB. - Dziewiętnastu członków Sojuszu ma jasne plany, aby osiągnąć ten cel do 2024 roku. A kolejnych pięciu ma konkretne zobowiązania, aby go zrealizować w późniejszym terminie. Dwa procent jest coraz częściej uważane za podstawę, a nie górny próg. Zgodzimy się też, by razem więcej inwestować w NATO. Z korzyścią dla naszego bezpieczeństwa - mówił Stoltenberg.