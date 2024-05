Zagraniczne media opisują sprawę polskiego sędziego Tomasza Szmydta, który przekazał, że ubiega się o azyl polityczny na Białorusi. "Ucieczka Szmydta zaskoczyła i rozzłościła polskich polityków" - pisze "Financial Times". Francuska stacja RFI zauważa, że to dość "niecodzienna historia, biorąc pod uwagę, że to najczęściej białoruscy uchodźcy szukają azylu w Polsce".

W poniedziałek białoruska agencja prasowa BiełTA opublikowała relację z konferencji prasowej, na której sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Tomasz Szmydt poinformował, że zwrócił się do białoruskich władz o azyl. Agencja przekazała, że "w wyniku sprzeciwu wobec polityki i działań władz został zmuszony do opuszczenia Polski" oraz że jego zdaniem polskie władze "pod wpływem Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii prowadzą kraj do wojny". Szmydt był jednym z bohaterów tzw. afery hejterskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości w czasie rządów PiS.

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podkreślił, że to "szokująca informacja" i "sprawa absolutnie bulwersująca". "Zdrajca. Pytanie tylko, od kiedy" - napisał szef MSZ w mediach społecznościowych. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że sprawa wymaga natychmiastowego wyjaśnienia. - Najważniejsze pytanie dla mnie jest takie: jak to jest możliwe i jak pan sędzia mógł w ogóle wpaść na taki pomysł? - komentował w "Faktach po Faktach" minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Sprawę sędziego szybko odnotowały również zagraniczne media.

Sprawa sędziego Szmydta. Zagraniczne media komentują

"Wysoki rangą polski sędzia poprosił w poniedziałek o azyl polityczny na Białorusi, stwierdzając, że robi to w "proteście przeciwko niesprawiedliwej i szkodliwej polityce Polski wobec Białorusi i Rosji" - relacjonuje Politico. Portal zauważa, że sędzia pojawił się w Mińsku, który jest jednym z niewielu sojuszników Rosji w prowadzonej przez nią wojnie w Ukrainie i że chwalił reżim Alaksandra Łukaszenki.

Jednocześnie Politico wskazuje, że relacje między Polską i Białorusią są "na najniższym poziomie od dekad". "Warszawa oskarża reżim w Mińsku o zaaranżowanie kryzysu migracyjnego na granicy, popieranie rosyjskiej wojny w Ukrainie i brutalne tłumienie sprzeciwu po wyborach prezydenckich z 2020 roku, sfałszowanych przez Łukaszenkę". Portal zaznacza, że to nie pierwszy raz, gdy o sędzim zrobiło się głośno, i przypomina tzw. aferę hejterską.

"Financial Times" zauważa, że Szmydt uciekł na Białoruś, twierdząc, że był "prześladowany i zastraszany" przez polski rząd, co wzbudziło oskarżenia wobec niego o bycie "zdrajcą, służącym największemu sojusznikowi Rosji w czasie wojny". "Białoruś jest objęta surowymi sankcjami przez Zachód z powodu represyjnego reżimu i wsparcia dla Kremla w wojnie, więc ucieczka Szmydta zaskoczyła i rozzłościła polskich polityków" - dodaje brytyjski dziennik.

"Niespodziewana ucieczka sędziego następuje w czasie, gdy rząd (Donalda) Tuska dąży do przeglądu wymiaru sprawiedliwości, w tym usunięcia sędziów powołanych przez poprzedni rząd Prawa i Sprawiedliwości i uznawanych za nadużywających swoich uprawnień w celu realizacji programu politycznego PiS" - wskazano.

Amerykańska stacja ABC News opisuje, że Szmydt przekazał, że jego decyzja ma związek ze sporem z obecnymi władzami w Polsce. Stacja podkreśla, że "Szmydt zyskał rozgłos w 2019 roku, gdy wraz ze swoją ówczesną żoną zaangażował się w internetową kampanię oszczerstw wymierzoną w sędziów krytycznych wobec zmian w sądownictwie wprowadzanych przez Prawo i Sprawiedliwość", a "proeuropejski rząd premiera Donalda Tuska (...) obiecał przywrócenie zasad demokratycznych po ośmiu latach rządów" PiS". ABC News zwraca też uwagę, że sprawa pojawia się w czasie, gdy "zachodni przywódcy obawiają się ataków hakerskich i innych form wojny hybrydowej ze strony Rosji".

Agencja Reutera podkreśla, że "Polska, będąca hubem dla dostaw uzbrojenia dla Ukrainy od Zachodu, twierdzi, że stała się głównym celem rosyjskich szpiegów" i "oskarża Moskwę i jej sojusznika, Białoruś, o próby destabilizacji". Wskazano, że prokuratura sprawdza, czy Szmydt szpiegował przeciwko Polsce i zaznacza, że służby sprawdzają zakres poufnych informacji, do których sędzia miał dostęp.

Francuska stacja RFI zauważa, że to dość "niecodzienna historia, biorąc pod uwagę, że to najczęściej białoruscy uchodźcy szukają azylu w Polsce, by uciec przed represyjnym reżimem w swoim kraju", a sędzia Szmydt "wybrał odwrotną drogę". Podkreślono, że na Białorusi, która jest według niego krajem "przyjaznym i otwartym", Szmydt "został powitany z otwartymi ramionami".

"Ukraińska Prawda" zauważa, że Szmydt uważa Białoruś jako "kraj z wielkim potencjałem", który ma "bardzo mądrego przywódcę", a także że jego zdaniem "obywatele państw bałtyckich powinni odwiedzać Białoruś, by zobaczyć, jak naprawdę wygląda tam sytuacja, która nie jest taka, jak zniekształcają ją media".

Autorka/Autor:pb