Sean Penn grozi, że zniszczy swoje Oscary. Domaga się, by na tegorocznej gali wystąpił Wołodymyr Zełenski

Amerykański aktor, producent i reżyser Sean Penn, którego fundacja pomaga ukraińskim uchodźcom w Polsce, zapowiedział, że zniszczy swoje Oscary, jeżeli organizatorzy niedzielnej gali nie umożliwią zabrania głosu prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jego zdaniem byłby to "najbardziej nieprzyzwoity moment w historii Hollywood".

W zeszłym tygodniu jedna ze współprowadzących tegorocznej gali rozdania Nagród Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej, amerykańska aktorka i komiczka Amy Schumer przyznała, że przedstawiła pomysł, by umożliwić zabranie głosu w trakcie ceremonii prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jak przekazał Reuters, Schumer zasugerowała, że producenci odrzucili taką możliwość. Agencja dodała jednak, że sami organizatorzy nie wykluczyli pojawienia się na gali ukraińskiego przywódcy.

Sean Penn grozi bojkotem Oscarów

- Jeśli Akademia zdecyduje się tego nie robić, jeśli prowadzący postanowią nie zajmować się przywódcami Ukrainy, którzy przecież razem z ukraińskimi dziećmi przyjmują za nas kule i bomby, to uważam, że ta decyzja byłaby najbardziej nieprzyzwoitym momentem w historii Hollywood - ocenił aktor.

Wyraził nadzieję, że tak się nie stanie. - Jeśli jednak okaże się, że tak właśnie jest, to zachęcam wszystkich zainteresowanych, by zaprotestować i zbojkotować Oscary. Ja sam, jeśli do tego dojdzie, gdy wrócę, publicznie zniszczę moje statuetki - zadeklarował.