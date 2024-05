Amerykański raper i producent muzyczny Sean "Diddy" Combs opublikował nagranie, na którym "przeprasza" za pobicie byłej partnerki "Cassie" Casandry Ventury. Drastyczne nagranie z 2016 roku, na którym widać półnagiego muzyka atakującego w hotelu kobietę, zostało upublicznione przez telewizję CNN. Do momentu jego publikacji "Diddy" twierdził, że nic takiego nigdy się nie stało. "To, że został zmuszony do 'przeprosin' dopiero wtedy, gdy jego wielokrotne zaprzeczenia okazały się fałszywe, pokazuje jego żałosną desperację" - skomentowała sprawę prawniczka Ventury.