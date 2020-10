Nie żyje Sean Connery

Jak przekazał BBC syn zmarłego, aktor odszedł we śnie w otoczeniu bliskich w Nassau, na wyspie New Providence na Bahamach. Od pewnego czasu chorował. – To smutny dzień dla wszystkich, którzy znali i kochali mojego ojca. Wielka strata dla wszystkich ludzi na świecie, którzy cieszyli się jego wspaniałym darem aktorskim – powiedział Jason Connery.