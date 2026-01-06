Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Schwytanie Maduro. "W świetle prawa międzynarodowego to była wojna"

Maduro, Celia Flores
Ekspert: w świetle prawa międzynarodowego uprowadzenie Maduro było krótkotrwałą wojną
Wojny dzisiaj są niewypowiadane, bo wojna jest pojęciem niewygodnym. Politycy nie lubią pojęcia wojny, obawiają się reakcji społecznej, ale to nie zmienia ich klasyfikacji prawnej - powiedział na antenie TVN24 dr Mateusz Piątkowski, prawnik i ekspert do spraw międzynarodowych z Uniwersytetu Łódzkiego, komentując uprowadzenie Nicolasa Maduro przez siły specjalne USA. Jak ocenił, prawo amerykańskie postrzega to jednak inaczej.

Wenezuelski dyktator Nicolas Maduro został schwytany przez amerykańskie siły specjalne w trakcie operacji w Caracas w nocy z piątku na sobotę. Maduro i jego żona Cilia Flores zostali przetransportowani do Stanów Zjednoczonych, gdzie w poniedziałek usłyszeli zarzuty.

Rajd amerykańskich sił specjalnych wywołał kontrowersje na arenie międzynarodowej. Część krajów, takich jak Hiszpania, skrytykowało interwencję jako złamanie prawa międzynarodowego. Atak potępili również sojusznicy Wenezueli w Ameryce Południowej oraz Rosja i Iran. Państwa Unii Europejskiej z kolei podkreśliły, że "prawa międzynarodowego należy przestrzegać w każdych okolicznościach" oraz wezwały do poszanowania "zasad integralności terytorialnej i suwerenności".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
na trzy
Wojsko na granicy, zarzuty i nadzwyczajne posiedzenie. Najważniejsze informacje
Policja w Wenezueli
Poszukują osób, które pomogły w ataku USA
Protest przed sądem w Nowym Jorku
Jak Amerykanie oceniają obalenie Maduro?

Do aspektu prawnego operacji amerykańskiej odniósł się na antenie TVN24 prawnik i ekspert do spraw międzynarodowych z Uniwersytetu Łódzkiego, dr Mateusz Piątkowski. Ocenił on, że głosy oskarżające Stany Zjednoczone o złamanie prawa mają dużo podstaw prawnych.

- Z perspektywy prawa międzynarodowego, widzieliśmy to wczoraj na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ (...), ta interwencja jest traktowana jako naruszenie Karty Narodów Zjednoczonych - powiedział Piątkowski.

Ekspert zaznaczył jednak, że USA patrzą na tę sprawę inaczej - Maduro traktowany jest w Waszyngtonie jako członek zorganizowanej grupy przestępczej. Dlatego też - jak mówił ekspert - "z perspektywy amerykańskiej była to typowa operacja law enforcement czyli operacja policyjna zmierzająca do aresztowania poszukiwanego przestępcy". W świetle prawa amerykańskiego zatem Maduro jest postrzegany w nowojorskim areszcie jako "zwykły przestępca, który został zatrzymany w operacji sił policji Stanów Zjednoczonych".

Nicolas Maduro i jego żona transportowani do sądu na Manhattanie
Nicolas Maduro i jego żona transportowani do sądu na Manhattanie
Źródło: Reuters

"To wersja, która może mieć pewne podstawy"

Dr Piątkowski ocenił także argument samego Maduro, podniesiony przez niego przed nowojorskim sądem, że jest on jeńcem wojennym. - To jest wersja, która w mojej ocenie może mieć pewne podstawy - powiedział prawnik.

Status jeńca wojennego wymaga jednak istnienia konfliktu zbrojnego. Czy możemy mówić jednak o wojnie w przypadku amerykańskiego rajdu w Caracas? Według dr Piątkowskiego - tak. Podkreślił, że oceniając uprowadzenie Maduro trzeba patrzeć na suche fakty.

- Fakty są takie, że amerykańskie siły zbrojne zbombardowały Wenezuelę. Trwały walki, ten konflikt zbrojny się zakończył, więc w ocenie perspektywy prawa międzynarodowego to był międzynarodowy konflikt zbrojny, potocznie mówiąc: wojna - powiedział ekspert.

Ocenił, że w obecnych czasach możemy zapomnieć o formalnym wypowiadaniu wojny przez agresora. - Wojna jest pojęciem niewygodnym. Politycy nie lubią pojęcia wojny, obawiają się reakcji społecznej - zwracał uwagę Piątkowski.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Cilita" działała za kulisami. "Bystrzejsza i sprytniejsza" od męża

"Cilita" działała za kulisami. "Bystrzejsza i sprytniejsza" od męża

Kamila Grenczyn
Noblistka zapowiada powrót do kraju. "Jak najszybciej"

Noblistka zapowiada powrót do kraju. "Jak najszybciej"

Mimo to, niezależnie od deklaracji polityków, prawo międzynarodowe jest jednoznaczne. - Uważam, i nie jestem w tym poglądzie odosobniony, że to co się stało pomiędzy USA i Wenezuelą było krótkotrwałą wojną w kontekście prawnym. Nawet jeżeli politycy wzbraniają się wprost przed użyciem tego słowa - podkreślił.

Ekspert podsumował, że "administracja amerykańska będzie starała się przedstawić, że nie ma mowy o żadnej wojnie" tylko o "zwykłej akcji policyjnej".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Trump zagroził kolejnym państwom interwencją zbrojną

Trump zagroził kolejnym państwom interwencją zbrojną

Rubio wskazał państwo, które może stać się "kolejnym celem" USA

Rubio wskazał państwo, które może stać się "kolejnym celem" USA

OGLĄDAJ: Trump bez planu na Wenezuelę? "USA będą sprawować jakąś formę kontroli namiestniczej"
pc

Trump bez planu na Wenezuelę? "USA będą sprawować jakąś formę kontroli namiestniczej"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mgk/akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Stringer

Udostępnij:
TAGI:
WenezuelaNicolas MaduroUSABiały DomDonald TrumpOrganizacja Narodów Zjednoczonych
Czytaj także:
Napis LXXX na elewacji cukierni na Saskiej Kępie
Kontrowersyjny bazgroł na cukierni. Sprawę zbada konserwator zabytków
WARSZAWA
"Prawilne Polki", eurokołchoz i polexit. Antyunijna propaganda napędzana przez AI
"Sto milisekund". Dlaczego to tak niebezpieczne
Polska
Mężczyzna wlał coś do octu i odstawił go na sklepową półkę. Szuka go policja
Wlał coś do octu i go odstawił. Mężczyzny szuka policja
Trójmiasto
Potrącił pieszego na przejściu w Bolesławcu
Był pod wpływem narkotyków, nie miał prawa jazdy. Potrącił pieszego na przejściu
Wrocław
imageTitle
Zadyszka obrońców tytułu. Wysoka wygrana Pistons
EUROSPORT
54-latek usłyszał zarzuty nielegalnego posiadania broni palnej i amunicji
Chodził po ulicy z dwoma rewolwerami i bronią myśliwską
Łódź
Premier Donald Tusk
Tusk przed szczytem: chcę, żeby w Waszyngtonie to było dla wszystkich jasne
Świat
imageTitle
Chelsea ma nowego trenera
Najnowsze
Tajwańscy żołnierze biorą udział w ćwiczeniach ogniowych z użyciem czołgów M1A2T
Chiny wezmą przykład z USA? Wojsko odpowiada: mamy procedury
Świat
Do awantury doszło na stacji paliw (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzyli się na stacji, doszło do wycieku gazu
Katowice
Pociąg miał nieplanowany postój (zdjęcie ilustracyjne)
Pociąg stanął w środku trasy. Podróżowało nim 400 osób
WARSZAWA
Rynki i cena ropy naftowej reagują na wydarzenia w Wenezueli
Zaskakująca zmiana kursu. "Taka sytuacja zdarza się rzadko"
BIZNES
Śnieg, mróz
Kto będzie trząść się z zimna. Mapa mrozu
METEO
imageTitle
Wszechstronnie utalentowany 18-latek wśród ofiar pożaru
EUROSPORT
Zatrzymany 36-latek
Libacja zakończona śmiertelnym ciosem. 36-latek w areszcie
Poznań
Służby interweniowały przy ulicy Modzelewskiego
Siłowe wejście do mieszkania. W środku niemowlę bez oznak życia
WARSZAWA
usd pienadze dolary banknoty shutterstock_450769633_S
Postawił na obalenie Maduro. Wygrał fortunę
BIZNES
Znaleziono mefedron i amfetaminę
Handlowali narkotykami i lekami, drukowali banknoty. 20 osób stanie przed sądem
Szczecin
imageTitle
Media: 17-letni Polak po testach w FC Porto. Wielki transfer blisko
EUROSPORT
Polscy rzeźbiarze biorą udział w największym lodowym festiwalu na świecie w Chinach
Polscy rzeźbiarze w Chinach. Biorą udział w największym lodowym festiwalu
Świat
imageTitle
Żałuje swoich słów. "Wstyd, że wyszło to z moich ust"
EUROSPORT
Donald Trump
Trump namawia gigantów. "Otrzymają zwrot"
BIZNES
Maria Corina Machado
Noblistka zapowiada powrót do kraju. "Jak najszybciej"
Świat
Smog
"Unikaj aktywności na zewnątrz". RCB ostrzega
METEO
imageTitle
Zarzuty ze strony Kubackiego. Jest odpowiedź na słowa skoczka
EUROSPORT
Sarajewo, Bośnia i Hercegowina, 05.01.2026
Największe opady śniegu od lat. Nie żyje jedna osoba
METEO
imageTitle
Deszcz pieniędzy w Australian Open. Rekordowa pula nagród
Najnowsze
Aleksandar Vucic
Prezydent wskazuje trzy kraje i zapowiada zbrojenia
Świat
imageTitle
Atomowy start Sabalenki. 47 minut i po sprawie
EUROSPORT
szkola uczelnia wyklad studenci shutterstock_762977863
Studia. Czy to się jeszcze opłaca? "Młodzi formułują słuszne tezy"
Maciej Wacławik

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica