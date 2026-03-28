Trwają poszukiwania matki prezenterki NBC. Savannah Guthrie zabrała głos Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Nancy Guthrie, matka znanej prezenterki Savannah Guthrie, była ostatnio widziana 31 stycznia. Krewni zgłosili zaginięcie kobiety następnego dnia. Według ich relacji, 84-latka miała bardzo ograniczoną sprawność ruchową i nie mogła samodzielnie opuścić domu. To na tej podstawie śledczy szybko wysnuli wniosek, że została porwana. Do dziś nie wiadomo, gdzie jest i w jakim jest stanie.

Ponad siedem tygodni po zaginięciu swojej matki prezenterka NBC Savannah Guthrie po raz pierwszy opowiedziała publicznie o dramacie swojej rodziny. - Jesteśmy w agonii, to nie do zniesienia. Kiedy pomyślę przez co ona przeszła, budzę się każdej nocy. W ciemności wyobrażam sobie jej strach - powiedziała w wywiadzie przeprowadzonym przez jej koleżankę, z którą współprowadzi program "Today".

- Zapytałam brata: Myślisz, że to przeze mnie? On odpowiedział: Przykro mi kochanie, ale tak może być - mówiła Guthrie. To pytanie, jak mówi, wraca do niej bez przerwy. - To jest nie do zniesienia. Myśl, że ja sprowadziłam to na nią, że to przeze mnie - dodała. W rozmowie Savannah Guthrie po raz pierwszy tak wyraźnie zasugerowała, że jej matka mogła zostać uprowadzona i że powodem mogła być jej własna rozpoznawalność. - Strasznie cię przepraszam, mamusiu - mówiła ze łzami w oczach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Po porwaniu matki znanej prezenterki znaleziono rękawiczkę. FBI ma próbkę DNA

Poszukiwania kobiety trwają, wyznaczono wielką nagrodę

Śledczy opublikowali nagrania z kamery na ganku z dnia zniknięcia Nancy Guthrie, na których widać zamaskowanego, uzbrojonego mężczyznę. Na progu domu znaleziono krew należącą do Nancy.

W sprawę zaangażowane są służby stanowe i federalne. FBI poinformowało, że poszukiwany to mężczyzna o wzroście około 175-178 centymetrów o przeciętnej budowie ciała. Śledczy wciąż analizują obce DNA zabezpieczone w domu Nancy. Materiał genetyczny nie pasuje jednak do żadnego profilu w krajowej bazie przestępców, ani do śladów zabezpieczonych wokół posesji.

Prezenterka NBC Savannah Guthrie i jej matka Nancy

- Im więcej śledczy ujawniają, tym więcej o dochodzeniu wie sprawca - wyjaśnił emerytowany policjant hrabstwa Los Angeles Gil Carillo. - Sprawcy zazwyczaj śledzą doniesienia medialne i analizują każde słowo. Z punktu widzenia śledztwa najlepiej jeśli media wiedzą niewiele - dodał.

Na początku dochodzenia pojawiały się także listy z żądaniem okupu. Według Guthrie, dwa z nich mogły być wiarygodne, ale śledczy tego nie potwierdzają. Rodzina wyznaczyła nagrodę w wysokości miliona dolarów za informacje prowadzące do odnalezienia Nancy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Zaginęła matka znanej dziennikarki. FBI pokazało nagranie z podejrzanym

- Ludzie mają dobre intencje, ale trzeba pamiętać, że każda taka sugestia zajmuje czas śledczych, a często dotyczy to czegoś, co już jest sprawdzane. Każda informacja z pierwszej ręki może być cenna i powinna trafiać do organów ścigania - zwrócił uwagę były detektyw Herman Weisberg. - Ale jednocześnie warto się zatrzymać i upewnić, że nie marnuje się czasu osób, które te zgłoszenia analizują - dodał.

Niezależnie od nagrody wyznaczonej przez rodzinę, FBI oferuje 100 tysięcy dolarów za informacje, które doprowadzą do odnalezienia kobiety lub zatrzymania i skazania osób odpowiedzialnych za jej zaginięcie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD