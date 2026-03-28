Nancy Guthrie, matka znanej prezenterki Savannah Guthrie, była ostatnio widziana 31 stycznia. Krewni zgłosili zaginięcie kobiety następnego dnia. Według ich relacji, 84-latka miała bardzo ograniczoną sprawność ruchową i nie mogła samodzielnie opuścić domu. To na tej podstawie śledczy szybko wysnuli wniosek, że została porwana. Do dziś nie wiadomo, gdzie jest i w jakim jest stanie.
Ponad siedem tygodni po zaginięciu swojej matki prezenterka NBC Savannah Guthrie po raz pierwszy opowiedziała publicznie o dramacie swojej rodziny. - Jesteśmy w agonii, to nie do zniesienia. Kiedy pomyślę przez co ona przeszła, budzę się każdej nocy. W ciemności wyobrażam sobie jej strach - powiedziała w wywiadzie przeprowadzonym przez jej koleżankę, z którą współprowadzi program "Today".
- Zapytałam brata: Myślisz, że to przeze mnie? On odpowiedział: Przykro mi kochanie, ale tak może być - mówiła Guthrie. To pytanie, jak mówi, wraca do niej bez przerwy. - To jest nie do zniesienia. Myśl, że ja sprowadziłam to na nią, że to przeze mnie - dodała. W rozmowie Savannah Guthrie po raz pierwszy tak wyraźnie zasugerowała, że jej matka mogła zostać uprowadzona i że powodem mogła być jej własna rozpoznawalność. - Strasznie cię przepraszam, mamusiu - mówiła ze łzami w oczach.
Poszukiwania kobiety trwają, wyznaczono wielką nagrodę
Śledczy opublikowali nagrania z kamery na ganku z dnia zniknięcia Nancy Guthrie, na których widać zamaskowanego, uzbrojonego mężczyznę. Na progu domu znaleziono krew należącą do Nancy.
W sprawę zaangażowane są służby stanowe i federalne. FBI poinformowało, że poszukiwany to mężczyzna o wzroście około 175-178 centymetrów o przeciętnej budowie ciała. Śledczy wciąż analizują obce DNA zabezpieczone w domu Nancy. Materiał genetyczny nie pasuje jednak do żadnego profilu w krajowej bazie przestępców, ani do śladów zabezpieczonych wokół posesji.
- Im więcej śledczy ujawniają, tym więcej o dochodzeniu wie sprawca - wyjaśnił emerytowany policjant hrabstwa Los Angeles Gil Carillo. - Sprawcy zazwyczaj śledzą doniesienia medialne i analizują każde słowo. Z punktu widzenia śledztwa najlepiej jeśli media wiedzą niewiele - dodał.
Na początku dochodzenia pojawiały się także listy z żądaniem okupu. Według Guthrie, dwa z nich mogły być wiarygodne, ale śledczy tego nie potwierdzają. Rodzina wyznaczyła nagrodę w wysokości miliona dolarów za informacje prowadzące do odnalezienia Nancy.
- Ludzie mają dobre intencje, ale trzeba pamiętać, że każda taka sugestia zajmuje czas śledczych, a często dotyczy to czegoś, co już jest sprawdzane. Każda informacja z pierwszej ręki może być cenna i powinna trafiać do organów ścigania - zwrócił uwagę były detektyw Herman Weisberg. - Ale jednocześnie warto się zatrzymać i upewnić, że nie marnuje się czasu osób, które te zgłoszenia analizują - dodał.
Niezależnie od nagrody wyznaczonej przez rodzinę, FBI oferuje 100 tysięcy dolarów za informacje, które doprowadzą do odnalezienia kobiety lub zatrzymania i skazania osób odpowiedzialnych za jej zaginięcie.
Autorka/Autor: Justyna Zuber
Źródło: TVN24
