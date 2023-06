Księżna przeszła operację raka piersi. Nowotwór wykryto podczas mammografii

Sarah Ferguson przeszła w ubiegłym tygodniu operację raka piersi - poinformował cytowany przez brytyjskie media rzecznik prasowy księżnej Yorku. Obecnie była małżonka księcia Andrzeja dochodzi do zdrowia w otoczeniu bliskich.

Z informacji przekazanych przez rzecznika księżnej wynika, iż chorobę nowotworową wykryto u niej podczas rutynowego badania mammograficznego. Jak dodał jej przedstawiciel, wcześniej Sarah Ferguson była "wolna od objawów". Jego zdaniem, jej przykład "podkreśla znaczenie regularnych badań przesiewowych".

W cytowanym przez brytyjskie media oświadczeniu rzecznik zrelacjonował, że po otrzymaniu wyników mammografii Ferguson "powiedziano, że musi przejść operację". Zabieg wykonano w ubiegłym tygodniu w prywatnym Szpitalu Króla Edwarda VII w Londynie. Zdaniem lekarzy rokowania księżnej Yorku są pomyślne. Rzecznik nie sprecyzował o jaki rodzaj zabiegu chodzi, jednak z informacji przekazanych przez samą księżną w prowadzonym przez nią podcaście wynika, iż poddała się ona mastektomii jednej z piersi.

Księżna Yorku przeszła operację raka piersi

Obecnie księżna Yorku "wraca do zdrowia w otoczeniu rodziny". Jak podaje BBC, w weekend Ferguson wróciła do swojego domu w Windsorze, gdzie mieszka wraz z byłym małżonkiem, księciem Andrzejem.

Sarah Ferguson, księżna Yorku Ottavia Da Re/Avalon/PAP/EPA

O swoich doświadczeniach z nowotworem piersi Sarah Ferguson opowiedziała w nagranym dzień przed planowaną mastektomią odcinku współprowadzonego przez nią podcastu "Tea Talks with the Duchess and Sarah", który ukazał się 26 czerwca. Ferguson przyznała, że początkowo chciała odłożyć badanie w czasie, ale po namowie siostry zdecydowała się na nie udać. W trakcie wykryto u niej raka piersi.

Sarah Ferguson zachęca do regularnego badania się

Rozmawiając z współprowadzącą Sarah Thomson, Ferguson przyznała, że chcę dzielić się swoim przykładem, by zachęcić więcej osób do wykonywania regularnych badań pod kątem chorób nowotworowych. - Chcę, by każda osoba, która słucha tego podcastu poszła się zbadać - zaapelowała do widzów. - Nie mówię wyłącznie o badaniach piersi, ale o wszystkich możliwych badaniach przesiewowych - dodała w późniejszej części rozmowy.

Opisując swoje doświadczenia księżna zaznaczyła, że postrzega swoją diagnozę jako "szansę, na zajęcie się tym, czego od zawsze pragnęła - posiadaniem super sprawnego umysłu, ciała i duszy". - Kocham chodzić po górach, przechadzać się po łąkach, mieć poczucie ekscytacji z powodu natury. Teraz jest moja szansa. To niecodzienne położenie, w którym się teraz znalazłam oznacza, że nie mam innego wyboru - wyjaśniła Ferguson. - Nie mogę szukać kolejnych wymówek. Muszę przez to przejść - dodała.

Księżna od ponad 35 lat współpracuje z organizacją charytatywną Teenage Cancer Trust, zajmującą się opieką onkologiczną i wsparciem młodych ludzi, zmagających się z nowotworami. Jak przyznała w swoim podcaście Ferguson, motywacją do zaangażowania się w jej działalność była dla niej śmierć ojczyma, który w wieku zaledwie 50 lat zmarł na raka.

Rak piersi Maria Samczuk/PAP

Autor:jdw//am

Źródło: BBC, Tea Talks with the Duchess and Sarah