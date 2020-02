"Miałam 15 lat. Byłam bezbronna, a on to wykorzystał". Łyżwiarka oskarża trenera

"Jak mogę myśleć o przyszłości, kiedy prześladuje mnie przeszłość? Powinnam być szczęśliwa, jednak już nie potrafię. Jestem sparaliżowana strachem. Miałam 15 lat. Byłam bezbronna, a on to wykorzystał. Dziś strach nie odpuszcza. Nienawidzę chodzić do miejsc, których nie znam. Nieznane równa się zagrożeniu, boję się być sama. Prowadzenie samochodu bez kogoś u mojego boku jest niemożliwe. Latanie to tortury" - przytacza fragmenty książki francuski tygodnik "L'Obs".

Dramat trwał dwa lata

- Jak miałam to powiedzieć rodzicom? To było dla mnie nie do wyobrażenia. Jak można coś takiego wytłumaczyć? Coś tak strasznego, tak obrzydliwego? - pytała Abitbol w rozgłośni France Inter. - To było dla mnie niemożliwe. Zamknęłam się w ciszy, w swojej własnej niedoli. Miałam nadzieję, że to się nie powtórzy - powiedziała.