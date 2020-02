"Tarzała się po podłodze, mówiła, że to wszystko moja wina". Była gospodyni pozywa żonę premiera Izraela

Była gospodyni z oficjalnej rezydencji premiera Izraela Benjamina Netanjahu pozwała jego żonę Sarę za ból i cierpienia, których miała doświadczyć, pracując w posiadłości szefa rządu - poinformował jej prawnik. - Jest straumatyzowana tym doświadczeniem. Wszyscy wiedzieli, co tam się działo i nikt nie może temu zaprzeczyć - przekazał prawnik.

Kobieta, imigrantka z Francji w wieku około 50 lat, matka pięciorga dzieci, nie chce ujawniać swojej tożsamości. Pracowała w rezydencji przez pięć miesięcy, do listopada ubiegłego roku, kiedy to doznała obrażeń w wyniku upadku spowodowanego, jak twierdzi, tyranicznymi żądaniami Sary Netanjahu.

W jednym z wpisów gospodyni utrzymuje, że Sara Netanjahu nakrzyczała na nią za to, że zapomniała wyrzucić śmieci. Nazywała ją głupią i brudną, kazała jej też wziąć prysznic. W innym wpisie stwierdziła, że żona premiera oskarżyła ją o próbę wywołania konfliktu w jej małżeństwie. - Powiedziała do mnie: czego chcesz? Chcesz, żebym była jak ty, rozwiedziona? - napisała była gospodyni. - Nawet premier mówił jej, żeby przestała. Była w transie. Po południu dostała ataku, leżała na ziemi i krzyczała jak obłąkana, trzęsła się z wściekłości. Tarzała się po podłodze, mówiła, że to wszystko moja wina - twierdziła klientka.