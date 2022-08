Premier Marin przeprasza za jedną rzecz. "Takich zdjęć nie powinno się robić"

czytaj dalej

Obrończyni Nikolasa Cruza, odpowiedzialnego za zabicie 17 osób w ataku na szkołę średnią w Parkland w 2018 roku, prosiła w poniedziałek ławę przysięgłych sądu na Florydzie, by nie zasądzała wobec niego kary śmierci. Argumentowała to uszkodzeniem mózgu, do którego u 23-letniego dziś Cruza miało doprowadzić zażywanie narkotyków i alkoholu przez jego biologiczną matkę podczas ciąży.