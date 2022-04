Aleksander Kwaśniewski: nie jestem adwokatem ani diabła, ani Niemiec, tylko zdrowego rozsądku

Kwaśniewski o "granicy, której nie można przekroczyć"

- Trzeba znaleźć rozwiązanie takie, że "odchodzimy od importu ropy i gazu rosyjskiego, staramy się je zastąpić" (...). Po drugie - trzeba apelować do własnych społeczeństw o wyrzeczenia, o to, że przychodzi okres trudny, związany pewnie i z kryzysem gospodarczym, i z inflacją, i z koniecznością pomocy dla uchodźców i tak dalej. Jeśli to będzie wytłumaczone przez uczciwych i mających szacunek przywódców, to myślę, że na takie wyrzeczenia ludzie mogą pójść - mówił Kwaśniewski.