Samotność może przyczynić się do przedwczesnej śmierci. Jedna wizyta w miesiącu potrafi to zmienić

Samotność a przedwczesna śmierć

Osoby, które mieszkały same i bliscy ich nigdy nie odwiedzali, były o 39 proc. bardziej narażone na przedwczesną śmierć niż osoby odwiedzane na porządku dziennym. Jednocześnie aktywności podejmowane w grupach osób, które nie były ich bliskimi, nie zmniejszały tego ryzyka. Według badaczy pokazuje to jak wartościowe są kontakty właśnie z bliskimi osobami.

Wystarczy nawet jedna wizyta w miesiącu

Według badaczy nawet jedna wizyta w miesiącu może jednak zmniejszyć to ryzyko. Wskazali, że osoby, które nawet w takiej częstotliwości widzą się z bliskimi mogą czerpać korzyści z tej interakcji, ponieważ zapewnia ona "bardziej praktyczne wsparcie" lub zwiększa prawdopodobieństwo rozpoznania pogarszającego się stanu zdrowia i samopoczucia u danej osoby. - Odwiedzanie swoich samotnych i odizolowanych krewnych jest bardzo pomocne. Ważnym jest, by byli odwiedzani przynajmniej raz w miesiącu - podkreśla współautor badania prof. Jason Gill.

W badaniu nie skupiano się na możliwych przyczynach, dla których samotność może zwiększać ryzyko wczesnej śmierci. Dr Hamish Foster, główny autor analizy tłumaczy jednak, że może to wynikać z faktu, że osoby samotne częściej mają tendencję do podejmowania niezdrowych zachowań, takich jak palenie papierosów czy spożywanie dużej ilości alkoholu. Zaznaczył, że osoby te nie mają również kogoś, kto zabierze ich do lekarza albo zachęci do poszukiwania pomocy, gdy będą jej potrzebować, co negatywnie wpływa na ich stan zdrowia.