Świat Samolot nagle zmienił kurs. W luku działał powerbank Oprac. Kuba Koprzywa |

Samoloty linii EasyJet Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Samolot wystartował z Hurghady w Egipcie we wtorek 19 maja i zmierzał na lotnisko Luton. Leciał przez niemal trzy godziny, a nad Morzem Adriatyckim wykonał ostry skręt i bezpiecznie wylądował w Rzymie. Lot został przełożony na następny dzień.

EasyJet: zmiana kursu to środek ostrożności

Po tym, jak załoga dowiedziała się o powerbanku ładującym urządzenie, "kapitan podjął decyzję o zmianie kursu w ramach środka ostrożności zgodnie z przepisami bezpieczeństwa" - poinformowały w oświadczeniu linie EasyJet.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Eksplozja powerbanka w kieszeni. Mężczyzna trafił do szpitala

Rzecznik EasyJet przekazał, że "samolot wylądował bezpiecznie, a pasażerowie opuścili pokład zgodnie z procedurami". Pasażerom zapewniono zakwaterowanie w hotelach oraz posiłki - dodał.

"Bezpieczeństwo pasażerów i załogi jest najwyższym priorytetem EasyJet, a EasyJet eksploatuje swoją flotę samolotów w ścisłej zgodności ze wszystkimi wytycznymi producentów" - oświadczył. "Chcielibyśmy przeprosić wszystkich pasażerów za wszelkie niedogodności spowodowane zmianą trasy i wynikającym z tego opóźnieniem" - dodał rzecznik.

Linie zaostrzają przepisy

Wiele linii lotniczych zaostrzyło przepisy dotyczące powerbanków - podaje BBC. Często linie wymagają, aby urządzenia były przechowywane w bagażu podręcznym.

Zgodnie z zasadami EasyJet, powerbanki można przewozić na pokładzie samolotu wyłącznie w bagażu podręcznym, jednak ich "używanie jest zabronione" i "nie wolno ich używać do ładowania innych urządzeń". Inne linie lotnicze wprowadziły podobne zasady - informuje BBC.

Baterie litowo-jonowe są stosowane w popularnym sprzęcie elektronicznym, takim jak telefony i laptopy. Substancje chemiczne zawarte w baterii są jednak łatwopalne.

Według Federalnej Administracji Lotnictwa Cywilnego (FAA) w okresie od marca 2006 r. do lutego 2026 r. odnotowano 563 zdarzenia związane z dymem, ogniem lub ekstremalnym ciepłem, powodowane przez baterie litowo-jonowe na pokładach samolotów - informuje CNN.

OGLĄDAJ: TVN24