Rada ICAO przyjęła raport o uprowadzeniu samolotu Ryanair do Mińska

Chodzi o sytuację z 23 maja 2021 roku, kiedy to samolot linii Ryanair został zmuszony do lądowania z powodu rzekomego ładunku wybuchowego na pokładzie. Władze Białorusi potwierdziły, że poderwały myśliwiec MiG-29 do pasażerskiej maszyny. Po lądowaniu w stolicy Białorusi zatrzymano tam aktywistę Ramana Pratasiewicza, współzałożyciela opozycyjnego kanału Nexta, uznanego przez władze białoruskie za "ekstremistyczny", oraz jego partnerkę, Rosjankę Sofię Sapiegę .

Białoruś protestuje przeciw sankcjom

"Ustalający fakty raport bazuje wyłącznie na danych i informacjach, które kraje przekazały ICAO, włączając w to detale operacyjne, analizy techniczne podjętych środków oraz decyzji, a także odniesienia w przypadkach, gdy to uzasadnione do Konwencji Chicagowskiej o międzynarodowym lotnictwie cywilnym i do międzynarodowych instrumentów prawnych. Raport został przygotowany przez specjalny zespół dochodzeniowy ds. ustalenia faktów, złożony z ekspertów ICAO w dziedzinach takich jak bezpieczeństwo lotnicze, operacje lotnicze, nawigacja i międzynarodowe prawo lotnicze" - podało biuro prasowe.